"Céline Dion raconte D’eux" sur M6 mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

À ne pas manquer mercredi 3 septembre 2025 à 21:10 sur M6, la soirée spéciale consacrée à Céline Dion avec la diffusion du documentaire inédit « Céline Dion raconte D'eux ».

Trente ans après la sortie de l’album D’eux, Céline Dion a accepté de prendre la parole – pour la première et unique fois cette année – afin de revenir, en exclusivité, sur cette œuvre emblématique. Un anniversaire si particulier qu’elle a tenu à marquer personnellement, avec ses mots et tout son cœur. Elle y raconte l’histoire de cet album mythique et de ses titres devenus intemporels, tels que “Pour que tu m’aimes encore” ou “J’irai où tu iras”.

Lors d’un entretien exclusif, tourné en mai 2025 à Las Vegas, la chanteuse se replonge avec joie et tendresse dans cette collaboration légendaire avec Jean-Jacques Goldman.

De leur première rencontre au triomphe du disque francophone le plus vendu de tous les temps, Céline Dion est portée par l’enthousiasme intact de cette aventure humaine et artistique. Et, 30 ans après, les souvenirs sont toujours vifs. Entre éclats de rire et doux pincements au cœur, elle revit avec nous ces mois de travail et de joie.

Alternant confidences intimes et révélations surprenantes, Céline Dion nous offre un accès privilégié à ce moment charnière de sa carrière et à part dans sa vie.

Cette soirée célèbre l’alliance hors norme de deux géants de la musique avec une interview exclusive, de nombreuses archives inédites et des performances rarement vues.

Des séquences de travail entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion en studio, filmées par une télévision canadienne.

L’émission spéciale Céline Dion D’eux, avec toutes les chansons, tournée en 1995, ainsi que la conférence de presse de lancement du disque au Canada avec Céline et Jean-Jacques Goldman.

Les maquettes de l’enregistrement de l’album, retrouvées dans les archives du studio Hauts de Gammes, et obtenues avec l’autorisation de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion.

Le storyboard inédit du tournage du clip, ainsi qu’un entretien avec le réalisateur du clip Pour que tu m’aimes encore.

Des rushs tirés d’émissions du groupe M6 (Fréquenstar, Plus vite que la musique, Tout Paris, Vu…).

Des extraits de l’émission Spécial dimanche avec Sonia Benezra, animatrice canadienne, en présence de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.

Des photos inédites de la séance photo de Claude Gassian, réalisées pour le dos de l’album.

Des photos prises par Jean- François Loury, directeur commercial de Sony, qui a documenté toutes les sorties de Céline, notamment les remises de disques d’or.

Sa visite à Paris et au Louvre, en juillet 2024, la veille des Jeux Olympiques.

Ce sont des dizaines de documents rares et inédits, jusqu’ici inaccessibles (certains n’ayant pas vu le jour depuis plus d’un quart de siècle) qui offrent aux spectateurs une immersion privilégiée dans l’intimité de la création de cet album de légende.

Ces images précieuses, capturant des moments uniques comme si le public y était, révèlent la magie d’une collaboration artistique sans précédent et permettent de revivre la genèse d’un album qui a marqué l’histoire de la musique.

