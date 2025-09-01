"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le troisième épisode de la série documentaire "Flic Story" qui suit le quotidien de la Police Municipale d'Argelès-sur-mer.

Chaque été, la petite commune d'Argelès-sur-Mer, aux portes de l'Espagne, voit sa population se multiplier par 10. La cité catalane, entre mer et montagne, est la ville ayant le plus de camping d'Europe, 52 au total.

Les 30 policiers municipaux sont appelés sur tous les fronts. Leur pire ennemi : l'alcool et son lot d'agressions et d'accidents de la route. À la nuit tombée, les interpellations se multiplient alors et se corsent à mesure que l'ébriété des vacanciers augmente. Les policiers ne s'arrêtent jamais, une intervention en chassant une autre : rixe sur la plage, accident de scooters mais aussi cambriolage.

Les vols augmentent sans cesse depuis ces dernières années. Argelès-sur-Mer dispose également de son propre service de surveillance de plage. Et ce n'est pas un luxe. Jusqu'à 80 000 vacanciers se rendent chaque jour à la plage centrale.

Les sauveteurs tentent de leur apprendre les bons gestes et de veiller à ce qu'ils ne s'aventurent pas hors des zones de baignades à risque. Mais un malheur est vite arrivé et les secouristes doivent alors prodiguer les premiers soins après une blessure ou pire encore, lors d'une noyade en mer.