recherche
Documentaires

"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 3 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 119
"Flic Story" avec la Police Municipale d'Argelès-sur-mer sur RMC Découverte mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le troisième épisode de la série documentaire "Flic Story" qui suit le quotidien de la Police Municipale d'Argelès-sur-mer.

Chaque été, la petite commune d'Argelès-sur-Mer, aux portes de l'Espagne, voit sa population se multiplier par 10. La cité catalane, entre mer et montagne, est la ville ayant le plus de camping d'Europe, 52 au total.

Les 30 policiers municipaux sont appelés sur tous les fronts. Leur pire ennemi : l'alcool et son lot d'agressions et d'accidents de la route. À la nuit tombée, les interpellations se multiplient alors et se corsent à mesure que l'ébriété des vacanciers augmente. Les policiers ne s'arrêtent jamais, une intervention en chassant une autre : rixe sur la plage, accident de scooters mais aussi cambriolage.

Les vols augmentent sans cesse depuis ces dernières années. Argelès-sur-Mer dispose également de son propre service de surveillance de plage. Et ce n'est pas un luxe. Jusqu'à 80 000 vacanciers se rendent chaque jour à la plage centrale.

Les sauveteurs tentent de leur apprendre les bons gestes et de veiller à ce qu'ils ne s'aventurent pas hors des zones de baignades à risque. Mais un malheur est vite arrivé et les secouristes doivent alors prodiguer les premiers soins après une blessure ou pire encore, lors d'une noyade en mer.

Dernière modification le lundi, 01 septembre 2025 19:27
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

01 septembre 2025 - 19:33

Sur le même thème...

&quot;Céline Dion raconte D’eux&quot; sur M6 mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

"Céline Dion raconte D’eux" sur M6 mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

01 septembre 2025 - 13:10

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par…

01 septembre 2025 - 13:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL