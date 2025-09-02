"Science grand format - Grotte Cosquer, Homo sapiens et la mer" sur France 5 jeudi 4 septembre 2025 (vidéo)

Jeudi 4 septembre 2025 à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de revoir le documentaire « Grotte Cosquer, Homo sapiens et la mer » de Vincent Pérazio.

Au fond des océans repose une grande partie de l'histoire de l'humanité. Et l’extraordinaire découverte de la grotte Cosquer le démontrait. Lorsque l’explorateur Henri Cosquer y pénètre au début des années 1990, il ne découvre pas seulement une grotte sous-marine, mais un morceau de notre histoire. Elle devait être l’une des grottes les plus importantes d’Europe et les représentations marines sur ses parois ont stupéfié le monde scientifique.

Extrêmement rares dans l’art pariétal, elles dessinaient une grande question : quelle pouvait être la relation des hommes préhistoriques à la mer ? Car notre passé maritime a toujours été nié et il est difficile de le connaître quand tout a été englouti. Mais, en Europe, de la Méditerranée à l’Atlantique, des scientifiques recomposent des géographies disparues.

Des préhistoriens interrogent les ressources tirées du littoral. D'autres regardent avec un œil neuf ce que l'on croyait connaître : notre présence maritime est bien plus forte que prévu. Tous dévoilent peu à peu ce lien qui unit depuis si longtemps l'homme à la mer.

Un document inédit écrit et réalisé par Hugues Demeude et Vincent Perazio.