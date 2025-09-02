"11 septembre 2001 : le jour où tout a basculé" sur RMC Découverte jeudi 4 septembre 2025

21:10 « 11 septembre 2001 : le jour où tout a basculé »
Ce film qui retrace les événements du 11 septembre 2001, moment-clé qui a bouleversé la vie des Américains et a changé le monde à jamais.
Il présente des témoignages poignants de survivants, notamment d'un commerçant du World Trade Center, d'un pompier, d'un agent des autorités portuaires et d'un médecin urgentiste, pour n'en citer que quelques-uns.
Ce documentaire offre un récit détaillé et souvent personnel de cette journée tragique et de ses conséquences.
22:50 « 2001-2011 : la traque de Ben Laden »
Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne s'encastrent dans les tours du World Trade Center.
Ce documentaire s'intéresse à la solidité de ces tours et de leur infrastructure. Comment ces gigantesques édifices ont-ils pu s'effondrer ? Quels phénomènes techniques sont parvenus à mettre à mal leur structure en seulement quelques secondes ? Les ingénieurs et les architectes qui ont oeuvré à la construction des tours jumelles racontent leur effondrement.
A l´aide des témoignages de survivants à la catastrophe, d´images d'archives et d'animations en 3D, découvrez comment deux avions de lignes ont anéanti l'un des plus grands symboles de l'Amérique.
23:55 « 2001-2011 : La traque de Ben Laden »
20 ans après les attentats du 11 septembre, et 10 ans après la mort d’Oussama Ben Laden, découvrez toute la vérité sur la plus grande chasse à l’homme menée par la CIA. Des premiers officiers qui ont posé le pied en Afghanistan peu de temps après le 11 septembre, à la nuit où Ben Laden a été tué par la Seal Team 6, ce documentaire dévoile les secrets de la traque du terroriste le plus recherché de l’histoire.
Les attentats du 11 septembre 2001, d’une ampleur jamais vue, ont déclenché une opération d’une portée tout aussi hors norme, la mission “Jawbreaker”. L’objectif pour la CIA, retrouver la personne à l'origine de cette attaque, Oussama Ben Laden. Un jeu du chat et de la souris qui a duré 10 longues années.
La plupart des acteurs engagés dans cette opération, soumis au secret professionnel, n’avaient encore jamais parlé, jusqu’à ce jour. À présent grâce à leurs récits et interviews exclusives, le documentaire « 2001-2011 : la traque de Ben Laden » détaille les rouages d’une des actions militaires les plus méticuleuses.
Il aura fallu des années de surveillance, de recherches, de missions commandos périlleuses pour venir à bout du terroriste le plus recherché du monde, le 2 mai 2011.