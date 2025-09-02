"11 septembre 2001 : le jour où tout a basculé" sur RMC Découverte jeudi 4 septembre 2025

Jeudi 4 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte reviendra sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis avec la rediffusion de deux documentaires.

21:10 « 11 septembre 2001 : le jour où tout a basculé »

Ce film qui retrace les événements du 11 septembre 2001, moment-clé qui a bouleversé la vie des Américains et a changé le monde à jamais.

Il présente des témoignages poignants de survivants, notamment d'un commerçant du World Trade Center, d'un pompier, d'un agent des autorités portuaires et d'un médecin urgentiste, pour n'en citer que quelques-uns.

Ce documentaire offre un récit détaillé et souvent personnel de cette journée tragique et de ses conséquences.

Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne s'encastrent dans les tours du World Trade Center.

Ce documentaire s'intéresse à la solidité de ces tours et de leur infrastructure. Comment ces gigantesques édifices ont-ils pu s'effondrer ? Quels phénomènes techniques sont parvenus à mettre à mal leur structure en seulement quelques secondes ? Les ingénieurs et les architectes qui ont oeuvré à la construction des tours jumelles racontent leur effondrement.

A l´aide des témoignages de survivants à la catastrophe, d´images d'archives et d'animations en 3D, découvrez comment deux avions de lignes ont anéanti l'un des plus grands symboles de l'Amérique.

