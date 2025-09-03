recherche
"Notre-Dame de la Garde : basilique hors norme" à revoir sur NOVO 19 vendredi 5 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025 138
Vendredi 5 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le documentaire "Notre-Dame de la Garde : basilique hors norme" réalisé en 2021 par Julien Balestier.

Plus de deux millions de visiteurs grimpent chaque année jusqu’au monument le plus visité de Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde.

Véritable prouesse architecturale bâtie il y a 170 ans sur l’un des points culminants et parmi les plus venteux de la ville, la Bonne Mère est visible à plus de vingt kilomètres.

Comment cette structure qui a résisté à tout a-t-elle pu voir le jour ?

À l’aide d’historiens, d’architectes et d’experts, ce film décrypte les secrets de construction de ce monument indestructible, pour lequel les bâtisseurs ont dû rivaliser d’ingéniosité.

Ainsi, sa majestueuse statue de la Vierge de onze mètres cache un incroyable procédé de fabrication, qu’il a fallu adapter pour ce colosse doré à l’or fin. Trois cloches, dont un bourdon de plus de huit tonnes, sonnent quotidiennement, mais il a fallu pour cela les hisser sur cette colline imprenable, avec un incroyable procédé technique. Quant à l’étonnant pont-levis qui permet d’accéder à la basilique, il est relevé chaque soir, coupant ainsi Notre-Dame de la Garde du reste du monde…

