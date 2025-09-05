"Nous, ouvriers" : l'histoire de la classe ouvrière décryptée sur NOVO 19 dimanche 7 septembre 2025

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera la série documentaire "Nous, ouvriers" réalisée par Claire Feinstein et Gilles Perez qui retrace l'évolution de la condition ouvrière en France de l'après-guerre à nos jours.

Cette série documentaire offre un portrait détaillé de l'évolution de la condition ouvrière en France sur plusieurs décennies. Elle montre comment les ouvriers, d'abord considérés comme les héros de la reconstruction, ont vu leur rôle se transformer et leur statut se dégrader face aux mutations économiques et industrielles.

Épisode 1 • Nos mains ont construit la France : 1945 - 1963

Dans sa première partie, le film décrit les années d’après-guerre. Les ouvriers sortent auréolés de leur engagement massif dans la Résistance et la fierté d’appartenir à ce monde est grande. Dans l’inconscient collectif, l’ouvrier a le visage et la gouaille de Jean Gabin. Le travail en usine ou à la mine reste une réelle épreuve, mais les acquis du Front populaire et les réformes sociales de 1945 laissent espérer aux ouvriers une amélioration de leurs conditions de vie.

Épisode 2 • Nos rêves ont façonné la société : 1963 - 1983

Au beau milieu des Trente Glorieuses, la France construit l’Europe en réformant son industrie. Les puits de mines sont progressivement abandonnés. La décentralisation industrielle, lancée dans les années soixante, est une aubaine pour certaines régions de l’Ouest et du Sud de l’hexagone, mais marque le début du déclin des bassins industriels traditionnels. Au cœur de la Vème République gaulliste, les ouvriers doivent faire face à une nouvelle révolution industrielle. L’automatisation redessine sa place. Ces années-là parlent de progrès, de confort et de plein emploi. Mais les ouvriers de cette génération s’interrogent : ne sont-ils que des machines à produire ?

Épisode 3 • Nos cœurs battent encore : 1983 jusqu'à maintenant

Ils y ont crû : un président de gauche devait forcément les protéger. La désillusion est terrible. Dès 1983, la fermeture des Hauts-Fourneaux, les restructurations dans l’automobile, les délocalisations, l’intérim, le chômage, la précarisation de la vie assomment les ouvriers.