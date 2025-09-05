"100 jours avec les gendarmes de Bourgogne" dimanche 7 septembre 2025 sur RMC Story

Dimanche 7 septembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le premier épisode de la série documentaire "100 jours avec les gendarmes de Bourgogne" réalisée par Thomas Agostini.

La Bourgogne est une région chargée d’histoire, visitée chaque année par plusieurs millions de touristes. Mais la Bourgogne a aussi un côté beaucoup plus sombre. Excès de vitesse, conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, 2600 gendarmes sont mobilisés au quotidien sur tous les fronts.

Pendant plusieurs mois, les équipes de cette série documentaire ont suivi ses militaires sur le terrain. Notamment avec le PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie spécialisé dans les interpellations musclées.

Dans cette région traversée par 900 kilomètres d’autoroute, les gendarmes du peloton motorisé surveillent de près ce vaste réseau routier. Chaque jour, ils sont confrontés à des fous du volant inconscients du danger ou encore des chauffards parfois remontés.

La brigade de Genlis dans la banlieue de Dijon est également sur tous les fronts entre violence familiales ou encore bagarres entre bandes rivales. Plongez dans le quotidien sous tension des gendarmes en Bourgogne.