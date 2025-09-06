"Les carnets de Julie" : un voyage tout en chocolat et sucreries sur T18 lundi 8 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 à partir de 20:40, T18 rediffusera deux numéros de la série documentaire "Les carnets de Julie" avec Julie Andrieu « Les saveurs du chocolat » et « Douceurs et sucreries à la carte ».

Dans chaque numéro, Julie Andrieu parcourt une région de France, au volant de sa décapotable rouge, à la rencontre de cuisiniers amateurs et de producteurs locaux.

Elle explore des recettes traditionnelles, parfois oubliées, qui font l'identité de la région, tout en mettant en lumière les produits locaux et les savoir-faire artisanaux.

20:40 Les saveurs du chocolat

Aujourd'hui, les plus gourmands ne devraient pas être déçus puisque c'est le chocolat qui est mis à l'honneur.

Découvert vraisemblablement par les mayas il y 2500 ans et plus largement ensuite par les Aztèques, le chocolat fait partie aujourd'hui des produits préférés des français et, qu'on ne s'y trompe pas, au même titre que la cuisine a ses grands chefs, le chocolat a aussi ses grands chocolatiers.

Julie se rendra chez Patrick Roger, maitre chocolatier et sculpteur, vous verrez comment cet amoureux des bonnes choses a réussi à marier ses différentes passions...

Coté recettes, Julie fera découvrir un gâteau qu'on ne fait qu'à Saint Émilien et qui associe le chocolat au macaron, avant de rejoindre le Pays Basque pour un dessert qui ne manque pas de piment.

Nous grimperons en montagne à la rencontre d'une cuisinière d'origine suisse qui fait comme personnes des petits pains au chocolat à sa façon.

Enfin, vous verrez que le chocolat nous réserve de nombreuses surprises, il possède de nombreuses vertus et s'utilise aussi pour le bien-être.

Et puis nous terminerons comme d'habitude avec un chef cuisinier qui propose un menu "tout chocolat".

21:35 Douceurs et sucreries à la carte

Aujourd'hui Julie nous emmène aujourd'hui sur une route qui fleure bon l'enfance et la gourmandise... Celle des douceurs et sucreries !

La France est connue pour sa gastronomie, mais aussi pour sa créativité en matière de pâtisserie, sa tradition et sa maitrise de la confiserie... pas une région en France qui ne possède son bonbon ou sa sucrerie. La tradition de la confiserie date du 13ème siècle avec les premiers fruits confits et pâte de fruits... puis l'embargo du sucre de canne organisé par les anglais, oblige les français à trouver des solutions pour continuer à consommer du sucre.. C'est le début de la culture de la betterave dans le Nord de la France... L'histoire des douceurs et friandises est donc attachée à l'histoire du sucre, qu'il vienne de la canne à sucre, de la betterave ou encore du miel...

Julie nous propose donc un voyage aux quatre coins de la France ! Le sud avec Monaco où se déguste une fougasse démesurément gourmande, ou encore les Baux de Provence où des confiseurs perpétuent l'art de confire les fruits, mais aussi en Pays de Saintonge où l'angélique est cultivée et consommée en tarte sucrée...

Julie reprendra la route vers Nancy pour découvrir le seul bonbon en France qui détient une IGP, puis poursuivra jusqu'au Nord-Pas de Calais pour découvrir les sucettes et berlingots de Berck sur mer...

Dernière petite gâterie... elle a sollicité un chef parisien qui réalisera un dessert aux allures de bonbon...