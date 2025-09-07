"J'ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l'illettrisme" mardi 9 septembre 2025 sur France 2

À l'occasion de la la 12ème édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, France 2 proposera une soirée spéciale mardi 9 septembre 2025 à 21:10.

En France, 3,7 millions de personnes sont en situation d’illettrisme. "J’ai pas les mots - 8 semaines pour sortir de l'illettrisme" leur donne un visage, une voix, et surtout une chance.

Pendant huit semaines, sept personnes en situation d’illettrisme, d’âges et d’horizons différents, suivent un programme d’apprentissage intensif. Encadrés par des formateurs engagés, ces apprenants participent à des ateliers ludiques et profondément ancrés dans le réel. Ils vont s’attaquer à des défis du quotidien pour évaluer leurs progrès : faire ses courses au supermarché, s’orienter en ville, passer une commande au restaurant, prendre la parole en public ou encore remplir un document administratif.

Semaine après semaine, ces sept apprenants vont tenter de regagner en autonomie et, surtout, retrouver confiance en eux. Jusqu’à un ultime défi : écrire et lire un discours personnel devant leurs proches, témoins de leur courage et de leurs progrès.

Au fil de cette aventure humaine forte, Kendji Girac, artiste engagé et lui-même touché par ces enjeux, les accompagne comme parrain et narrateur de leur histoire.

J’ai pas les mots est bien plus qu’un programme : c’est une fenêtre ouverte sur une réalité trop souvent ignorée. L’illettrisme touche des millions de personnes en France et rend leur quotidien plus difficile, plus lourd dans le silence.

Ce programme met en lumière ces parcours de vie marqués par la frustration, la honte parfois, mais surtout par une immense volonté d’avancer. En redonnant à ces participants les clés des mots, J’ai pas les mots - 8 semaines pour sortir de l'illettrisme raconte une reconquête : celle de l’autonomie, de la confiance et d’un lien retrouvé avec les autres. Parce que les mots peuvent tout changer…