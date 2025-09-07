"Crèches, razzia sur les bébés" : enquête sur dérives du secteur privé de la petite enfance mardi 9 septembre sur Arte

Mardi 9 septembre 2025 à 21:00, Arte diffusera "Crèches, razzia sur les bébés", une enquête inédite en deux parties sur les dérives du secteur privé de la petite enfance réalisée par Alain Pirot et Caroline Salvoch.

Depuis l’ouverture des crèches au secteur privé, au début des années 2000, la petite enfance fait l’objet d’un juteux business pour ses acteurs voraces. Alors que les scandales de maltraitance se multiplient et que des détournements d’argent public sont mis au jour, enquête sur les dérives d’une dérégulation qui a transformé les bébés en machines à cash.

Microcrèches, maxiprofits

Les mondes de la petite enfance et de la finance n’auraient peut-être jamais dû se rencontrer. Destinées à pallier un manque de places dans les structures publiques, les grosses entreprises de crèches privées ont avant tout réussi à faire des bébés des machines à cash. Profitant des failles d’un État ayant largement favorisé leur essor, ces sociétés ont poussé à la dérégulation néolibérale d’un secteur sensible qui, au regard des enjeux humains et sociétaux qu'il recouvre, méritait d’être plus rigoureusement encadré.

Nourrie par des documents inédits et les témoignages de ceux qui ont expérimenté les dessous de ce lucratif business, cette ambitieuse investigation met au jour le caractère systémique des dérives et des abus sur l’ensemble du continent européen. Tandis que les microcrèches sont devenues des produits financiers en vogue, ce documentaire en deux parties démonte les rouages d’une mécanique où la course au profit sans limites a engendré la maltraitance des enfants.

21:10 Partie 1 La face cachée des crèches privées

Lyon, juin 2022. L’employée d’une crèche privée de l’entreprise People&Baby fait avaler une dose de Destop à une petite fille de 11 mois pour qu’elle cesse de pleurer. Le décès du bébé suscite une émotion d’autant plus forte que la salariée n’avait aucune qualification. Folie individuelle ou défaillance systémique ?

Depuis qu’en 2004 l’Union européenne a ouvert à la concurrence un secteur dont des États surendettés estimaient ne plus avoir les moyens d’assumer le fonctionnement, la petite enfance est devenue un business prospère, avec ses start-up et ses leaders du marché, ses petites mains et ses grands décideurs richissimes. Quatre entreprises ont connu une expansion foudroyante : Babilou, Les Petits Chaperons rouges, La Maison bleue et People&Baby. Le secteur privé ouvre ainsi 80% des nouvelles places en crèche et exporte son modèle chez nos voisins allemands ou belges.

Mais derrière la communication doucereuse, la réalité se révèle moins rose. Scandales et fermetures soudaines se multiplient, certains employés n’hésitant plus à dévoiler des dessous peu reluisants du système. Pour booster leurs profits, ces sociétés n’hésitent pas à réaliser des économies d'échelle sur la nourriture, les couches, le personnel en sous-effectif, la sécurité et la qualité du service. Derrière ce mépris pour les enfants et leurs parents, où passe l’argent des généreuses subventions publiques censées les aider à s’installer ?

21:55 Partie 2 Un système biberonné à l’argent public

Après vingt ans de dérégulation libérale et de dérives, dans plusieurs pays d’Europe, des gouvernements et des municipalités tentent de reprendre la main sur le secteur des crèches privées.

En France, en 2023, l'ancien député William Martinet (LFI) a décidé d’enquêter sur leur système financier “biberonné à l'argent public”, qui reçoit chaque année de l’État plus de 1,3 milliard d'euros. Mais à quoi servent ces généreuses subventions ? La commission d'enquête parlementaire initiée par William Martinet apporte une réponse inattendue. Les grands groupes de crèches affichent une faible rentabilité tout en payant des loyers, parfois soupçonnés dêtre au-dessus du marché, à des sociétés civiles immobilières (SCI) appartenant... aux dirigeants de ces mêmes grands groupes. La boucle est bouclée : à travers l’immobilier, le mécanisme permet de capter de l’argent public pour enrichir les patrons.

Est-il encore possible de revenir en arrière, comme en Belgique, et peut-on transformer le secteur en profondeur, quand des villes, des salariés et surtout des familles sont totalement dépendants de ces places en crèches ? Les parents peuvent-ils par leurs propres moyens assurer des alternatives crédibles ?