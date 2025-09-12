recherche
Documentaires

"100 jours avec les gendarmes de Bourgogne" dimanche 14 septembre 2025 sur RMC Story

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 137
Dimanche 14 septembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le deuxième épisode de la série documentaire "100 jours avec les gendarmes de Bourgogne" réalisée par Thomas Agostini.

La Bourgogne est une région chargée d’histoire, visitée chaque année par plusieurs millions de touristes.

Mais la Bourgogne a aussi un côté beaucoup plus sombre. Excès de vitesse, conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, 2600 gendarmes sont mobilisés au quotidien sur tous les fronts. Agressions, vols, violences urbaines, le peloton d’intervention de la gendarmerie enchaîne les interventions parfois périlleuses. Sans compter le vaste réseau routier à surveiller de près. Dans cette région traversée par 900 kilomètres d’autoroute, les gendarmes du peloton autoroute de Beaune sont confrontés à des fous du volant amateur de grande vitesse.

Les équipes de ce documentaire ont aussi partagé le quotidien de la brigade de Genlis. Dans la banlieue de Dijon une vingtaine de gendarmes en contact avec la population gèrent les violences familiales, l’abus d’alcool ou encore des coups de folie. Gendarme en Bourgogne, un quotidien sous haute tension…

Dernière modification le vendredi, 12 septembre 2025 15:29
Publié dans Documentaires, Dimanche
