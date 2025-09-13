recherche
"Les carnets de Julie" en pays Bordelais et sur la route des vins lundi 15 septembre 2025 sur T18

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 13 septembre 2025 135
Lundi 15 septembre 2025 à partir de 20:40, T18 rediffusera deux numéros de la série documentaire "Les carnets de Julie" avec Julie Andrieu « Le pays bordelais » et « La route des vins ».

Dans chaque numéro, Julie Andrieu parcourt une région de France, au volant de sa décapotable rouge, à la rencontre de cuisiniers amateurs et de producteurs locaux.

Elle explore des recettes traditionnelles, parfois oubliées, qui font l'identité de la région, tout en mettant en lumière les produits locaux et les savoir-faire artisanaux.

20:40 Le pays bordelais

Julie nous donne rendez-vous à Bordeaux après avoir arpenté le pays de Blaye, visité deux fois le bassin et parcouru les terres du Libournais à deux reprises, il fallait bien s'arrêter un jour dans la capitale du Bordelais ! N'y-a-t-il pas meilleure saison que le mois de septembre pour découvrir la perle d'Aquitaine, plus souvent appelée « Cité du vin » ?

Julie donne rendez-vous à ces habitants pour découvrir les traditions, mais aussi les projets plus récents de cette ville chargée d'Histoire et de gastronomie.

21:35 La route des vins

Nous sommes une pleine saison des vendanges, une occasion rêvée pour découvrir les plus beaux vignobles français.

Au cours des quatre années passées sur les routes de France, Julie a traversé un certain nombre de régions viticoles, célèbres pour certaines et un peu moins pour d'autres. Toutes ont en commun l'amour de la terre, de la vigne et surtout une véritable passion pour les bons petits plats.

Notre voyage commence par un peu de tourisme. Pas d'inquiétude, cette émission est bien dédiée aux vins et c'est évidemment d'oenotourisme dont nous allons vous parler.

Nous traverserons donc la Drôme avec Tain l'Hermitage et son Baume de Venise, mais aussi le Bordelais où les différents domaines rivalisent d'idées pour attirer cette nouvelle clientèle.

Puis direction Épernay, capitale de la Champagne dont la renommée de son vin effervescent n'est plus à faire. À cette occasion, nous en apprendrons un peu plus sur l'histoire d'un certain Dom Pérignon ...

La petite Micheline de Julie nous emmènera ensuite en Bourgogne où les crus les plus chers au monde poussent à l'abri des murs...

Retour dans le Bordelais, ensuite, pour nous plonger dans l'univers des vins haute technologie et biodynamique.

Après tout ce soleil, en route pour le Nord de la France. La région de Béthune abrite en effet des vignes étonnantes qui méritent le détour.

Côté cuisine, les différentes recettes mettront le vin à l'honneur, non pas sur la table, mais bien dans la marmite. Nous démarrerons en Bretagne, du côté de Douarnenez pour une recette au maquereau mariné au vin blanc, puis en Champagne pour un poulet effervescent, puis nous retournerons dans la Drôme Provençale pour préparer un moelleux au muscat.

Nous finirons notre voyage par d'incroyables associations de saveurs sans aller trop loin, à Paris avec Enrico Bernardo...

Dernière modification le samedi, 13 septembre 2025 15:47
Documentaires
