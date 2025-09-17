"100 jours avec les secours" : Immersion avec le Samu de Bayonne jeudi 18 septembre 2025 sur RMC Story

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera un volet de la collection documentaire « 100 jours avec les secours » en immersion avec le Samu de Bayonne.

Les professionnels de l'urgence de Bayonne ont un seul objectif : arriver le plus vite possible sur les lieux d'un accident pour secourir et accomplir les bons gestes.

Les missions ne se ressemblent jamais. À la gravité des situations, s'ajoutent également les difficultés du terrain. De l'appel de détresse, jusqu'à la sortie des patients de l'hôpital en passant par la pratique des premiers soins et les interventions d'urgence, un focus est fait sur ces histoires de vie entre victimes et professionnels de santé.

À travers des interventions quelques fois spectaculaires, médecins et infirmiers décryptent en situation, dans l'urgence, ces actes.