recherche
Documentaires

"100 jours avec les secours" : Immersion avec le Samu de Bayonne jeudi 18 septembre 2025 sur RMC Story

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 17 septembre 2025 79
"100 jours avec les secours" : Immersion avec le Samu de Bayonne jeudi 18 septembre 2025 sur RMC Story

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera un volet de la collection documentaire « 100 jours avec les secours » en immersion avec le Samu de Bayonne.

Les professionnels de l'urgence de Bayonne ont un seul objectif : arriver le plus vite possible sur les lieux d'un accident pour secourir et accomplir les bons gestes.

Les missions ne se ressemblent jamais. À la gravité des situations, s'ajoutent également les difficultés du terrain. De l'appel de détresse, jusqu'à la sortie des patients de l'hôpital en passant par la pratique des premiers soins et les interventions d'urgence, un focus est fait sur ces histoires de vie entre victimes et professionnels de santé.

À travers des interventions quelques fois spectaculaires, médecins et infirmiers décryptent en situation, dans l'urgence, ces actes.

Dernière modification le mercredi, 17 septembre 2025 14:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Constructions fatales&quot; : effondrements de ponts & accidents de montagnes russes sur RMC Découverte jeudi 18 septembre 2025

"Constructions fatales" : effondrements de ponts & accidents de montagnes russes sur RMC Découverte jeudi 18 septembre 2025

17 septembre 2025 - 14:21

Sur le même thème...

&quot;Constructions fatales&quot; : effondrements de ponts & accidents de montagnes russes sur RMC Découverte jeudi 18 septembre 2025

"Constructions fatales" : effondrements de ponts & accidents de montagnes russes sur RMC Découverte jeudi 18 septembre 2025

17 septembre 2025 - 14:21

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 18 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 18 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

17 septembre 2025 - 14:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL