"Nîmes : au coeur de la cité antique" à revoir sur NOVO 19 vendredi 26 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Nîmes : au coeur de la cité antique", un documentaire réalisé par Raphaël Rouyer qui met en lumière l'importance de Nîmes, qui fut l'une des cités les plus imposantes de la Gaule Romaine au IIe siècle de notre ère.

Contrairement aux idées reçues, tous les plus beaux vestiges de l'Empire Romain ne se trouvent en Italie.

Certains des plus impressionnants témoins architecturaux de cette époque sont encore visibles dans le sud de la France, au cœur de la ville de Nîmes et de ses environs. Et pour cause, au IIe siècle de notre ère, la ville de Nîmes est l'une des plus imposantes cités de la Gaule Romaine. Baptisée Nemausus, en référence au dieu Nemau gaulois, cette colonie accueille alors une population de près de 25 000 habitants, l'une des plus vastes cités en son temps.

Arènes de Nîmes, Pont du Gard, Maison carré, Temple de Diane, Castellum divisorium, ou encore la Tour Magne : de nombreuses mégastructures romaines attestent aujourd'hui encore de la grandeur de Nemausus. Elles sont les témoins du génie architectural des romains.