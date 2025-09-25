"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 26 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x05 Pannes en série



Paul Mackie investit 25 000 dollars dans la location d'un bulldozer afin de mettre au jour un filon de quartz potentiellement aurifère dans le cadre du projet Phoenix. Mais lorsque le bulldozer peine à creuser le sol dur, sa femme Shannon et sa fille Eboni s'inquiètent de savoir si l'investissement risqué de Paul sera rentable.

Simon Lawes et Sheryl Munro sont confrontés à un revers majeur avec un générateur défectueux, obligeant Simon à faire un trajet de 800 kilomètres jusqu'à Perth pour le remplacer. Pendant ce temps, Sheryl doit gérer seule l'opération dans une tentative désespérée de les remettre sur les rails.

L'équipe Poseidon emprunte une mini-pelle pour intensifier ses tests sur l'or fin à Catto's Paddock, dans le but d'obtenir des rendements aurifères constants. Cependant, des problèmes de machinerie et la diminution des réserves d'eau menacent leurs progrès. Leur nouvelle approche donnera-t-elle les résultats fiables dont ils ont besoin, ou Brent risque-t-il de perdre définitivement son partenaire minier ?

22:05 Épisode 10x06 L'éveil de la bête



Les prospecteurs Melanie Wood et Alex Stead sont confrontés à des problèmes mécaniques incessants avec leur souffleur à sec « The Beast », d'une valeur de 400 000 dollars. Dans une tentative désespérée pour le remettre en état de marche, ils doivent faire appel à un vieil ami. Mais alors que leur chance commence à tourner, des pluies inhabituelles pour la saison s'abattent, paralysant toute leur opération.

Dans la région aride de Nullagine, Russell Nash et Shane Calegari découvrent une nouvelle source d'or sur leur concession de Fantasy Gully. Le duo utilise son installation de lavage pour trouver de gros morceaux d'or, mais lorsque leur seule source d'eau s'assèche, Shane et Rusty s'interrogent sur leur avenir dans l'exploitation minière.

Dans les jungles denses de l'extrême nord du Queensland, Jacqui Buzetti et Andrew Leahy se frayent un chemin à travers une végétation dense et des nuées d'insectes pour trouver un terrain vierge riche en or. Malgré des débuts prometteurs, ils sont contraints de fuir lorsqu'ils se retrouvent face à une situation de vie ou de mort.