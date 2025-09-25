"Chercheurs d'opale" saison 8, résumé des épisodes diffusés samedi 27 septembre 2025 sur RMC Découverte

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 8ème saison de la série documentaire "Chercheurs d'opale".

Au cœur de l'Outback australien, cet immense arrière-pays désertique et isolé, les chasseurs d'opales sont de retour pour une huitième saison explosive. Dans ces paysages arides parmi les plus impitoyables de la planète, ils affrontent des défis qui feraient reculer la plupart des gens.

Ces mineurs risquent leur vie dans l'un des métiers les plus éprouvants physiquement, creusant sous une chaleur écrasante et dans des sols instables pour extraire l'opale, cette pierre précieuse aux couleurs de l'arc-en-ciel capable de transformer un destin.

La saison dernière, ils ont affronté des fermetures administratives brutales, des effondrements de galeries, des accidents mortels, la sécheresse et des feux de brousse dévastateurs.

Cette année, le chaos s'intensifie : l'économie mondiale vacille, les coûts d'exploitation explosent et une nouvelle vague d'aventuriers se lance à la conquête de l'Outback. Plus que jamais, seuls les plus résistants et les plus ingénieux pourront espérer tirer leur épingle du jeu.

Épisode 5 • À bout de souffle

Les Slim Pickings se retrouvent soudain à court de main-d'oeuvre quand Lee découvre que Roger s'est blessé de manière inattendue. Heureusement, Logan, le fils de Roger, est prêt à prendre la relève et à prouver à son père qu'il a ce qu'il faut pour devenir chercheur d'opales dans l'Outback.

De leur côté, les Blacklighters subissent une nouvelle panne mécanique qui les oblige à interrompre complètement leur activité. Incapables de continuer l'extraction et confrontés à des réparations coûteuses, ils sollicitent l'aide des habitants d'Andamooka pour remettre en état leur excavatrice, récemment achetée pour 20 000 dollars.

Quant à Issy et Angel, les deux chercheurs d'opales les plus atypiques du groupe, ils se répartissent les rôles pour exploiter leur concession surnommée "Lunatic". Tandis qu'Angel s'attaque à leur immense mine à ciel ouvert, Issy descend en profondeur pour forer à la recherche d'opales. Mais sans pouvoir se surveiller mutuellement, un accident évité de justesse menace de mettre un terme brutal à leur saison.

Épisode 6 • Le blue du désert

C'est une course contre la montre pour Slim Pickings, car les déchets traités par leur concasseur à sec créent un énorme nuage de poussière qui pourrait bientôt leur causer des problèmes avec les autorités. Ils doivent réfléchir rapidement et trouver une solution pour empêcher la poussière d'atteindre l'autoroute avant que toute leur opération ne soit interrompue.

La malchance des Bushmen continue lorsque Rod et Les acceptent d'aider Sam à installer sa nouvelle concession, mais finissent par presque détruire son treuil. Faire appel à leur ami « Bogger » Wallace pour les aider à trouver l'opale à 19 mètres sous terre semble être une bonne idée, jusqu'à ce que des orages obligent tout le monde à se précipiter pour ramener Bogger à la surface !

Bien que leur machine à fouiller soit une véritable révolution pour les Mooka Boys, toujours optimistes, les frères Matt et Cozza doivent dépasser les limites de leurs connaissances mécaniques pour maintenir leur machine vieillissante en état de marche. Confrontés à des perturbations et des pannes à chaque tournant, s'ils ne trouvent pas rapidement de l'opale, leur saison sera terminée avant même d'avoir commencé.