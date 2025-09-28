recherche
Documentaires

"Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père" par Emmanuelle Bach sur France 5 dimanche 28 septembre 2025

dimanche 28 septembre 2025
"Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père" par Emmanuelle Bach sur France 5 dimanche 28 septembre 2025

Dimanche 28 septembre 2025 à 23:00 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père » un documentaire écrit et réalisé par Emmanuelle Bach et Martin Veber.

 

Témoin de l'histoire de la Ve République, pendant plus d'un demi-siècle, Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte le métier de journaliste à la radio et à la télévision. Ce film raconte l'homme et son parcours à travers la voix de sa fille, Emmanuelle Bach, et d'entretiens privés inédits enregistrés peu de temps avant sa mort en 2023. Il offre un portrait de ce journaliste hyperactif, tout terrain, exigeant, inventif, et dévoile l'homme privé, drôle, sensible, chaleureux, secret.

Né à Oran, Jean-Pierre Elkabbach est un gamin d’Algérie, parti de loin : il perd son père à tout juste onze ans et plonge avec sa famille dans la pauvreté. Porté par une curiosité sans limite, il devient journaliste par un hasard qui bouleverse sa vie, en rendant possible toutes les rencontres et les découvertes dont il n'osait rêver. Il accompagne les voyages du général de Gaulle dans le monde entier, puis contribue à inventer la télévision moderne dans les années 70, en prise avec l'international et une société française en pleine transformation.

Pendant des décennies, il interviewe politiques, ministres, chefs d'État français et étrangers, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, et de Margaret Thatcher à Vladimir Poutine, en passant par Nelson Mandela. Il invente un style énergique, tranchant, qui a fait école et inspiré de nombreux jeunes journalistes.

Plusieurs tempêtes politico-médiatiques le jettent à terre, notamment en 1981 et 1996, mais à chaque fois, il se relève en revenant aux fondamentaux de son métier.

Emmanuelle Bach raconte avec tendresse et humour ce père, absorbé par sa passion dévorante pour le journalisme, et auprès de qui elle a jonglé pour trouver sa place.

Dernière modification le dimanche, 28 septembre 2025 12:24
Publié dans Documentaires, Dimanche
Suivez nous...

