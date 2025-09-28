"Piscines de rêve - Une piscine oeuvre d'art en Normandie " lundi 29 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le quatrième épisode inédit de la série documentaire "Piscines de rêve" qui suit le travail de piscinistes français qui réalisent des projets de construction et de rénovation de piscines hors du commun.

En France, on compte 3,5 millions de piscines privées. Avec une moyenne de 150 000 demandes de construction chaque année, gérées par 1 300 entreprises spécialisées, notre pays se place au premier rang européen et au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis.

Pour répondre à cette forte demande, les piscinistes innovent et repoussent toujours plus loin les limites de la création et des défis technologiques : des lagons paradisiaques qui sortent de terre en 12 jours, aux bassins conçus à partir de conteneurs recyclés ; des baignoires naturelles et écologiques, aux piscines en béton respectant les règles strictes des Monuments de France… tout redouble d’inventivité.

Mais comme pour tout chantier, entre contraintes de temps, difficultés de terrain et conditions météorologiques imprévisibles, ces entreprises doivent être capables de s’adapter, garder leur calme et proposer des solutions béton.

"Piscines de rêve" vous fait découvrir les projets fous de ces piscinistes d’exception qui repoussent sans cesse les limites de l’ingéniosité et du savoir-faire.

Épisode 5 • Une piscine œuvre d'art en Normandie

Dans cet épisode, direction la Normandie, où la société familiale DECLERCQ, dirigée par Grégoire, perpétue un savoir-faire de trois générations. Visionnaire et audacieux, Grégoire conçoit des piscines en béton sur mesure, alliant beauté et durabilité. Chaque année, il réalise près d'une centaine de bassins.

Aujourd'hui, il relève un défi de taille : construire en moins de 14 semaines une piscine de 12 mètres sur 4,5, avec trois côtés hors sol et deux escaliers symétriques.

Ce projet exigeant est rehaussé par une surprise : une œuvre d'art sera peinte sur le liner, une première pour Grégoire et son équipe.