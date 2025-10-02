"Chercheurs d'opale" saison 8, résumé des épisodes diffusés samedi 4 octobre 2025 sur RMC Découverte

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 8ème saison de la série documentaire "Chercheurs d'opale".

Au cœur de l'Outback australien, cet immense arrière-pays désertique et isolé, les chasseurs d'opales sont de retour pour une huitième saison explosive. Dans ces paysages arides parmi les plus impitoyables de la planète, ils affrontent des défis qui feraient reculer la plupart des gens.

Ces mineurs risquent leur vie dans l'un des métiers les plus éprouvants physiquement, creusant sous une chaleur écrasante et dans des sols instables pour extraire l'opale, cette pierre précieuse aux couleurs de l'arc-en-ciel capable de transformer un destin.

La saison dernière, ils ont affronté des fermetures administratives brutales, des effondrements de galeries, des accidents mortels, la sécheresse et des feux de brousse dévastateurs.

Cette année, le chaos s'intensifie : l'économie mondiale vacille, les coûts d'exploitation explosent et une nouvelle vague d'aventuriers se lance à la conquête de l'Outback. Plus que jamais, seuls les plus résistants et les plus ingénieux pourront espérer tirer leur épingle du jeu.

Épisode 7 • Opale fluorescente non identifiée

Soupçonnant l'équipe de ne pas s'être investie à 100 %, les Misfits se font réprimander par leur financier et mentor « Opal » Joe Kalmar pour ne pas avoir produit la quantité d'opale qu'il attendait.

Angel et Issy sont obligés de travailler de nuit dans des températures glaciales, à l'aide de torches à lumière noire qui font briller l'opale sous les rayons UV. L'équipe espère découvrir les opales qu'elle aurait pu manquer dans son immense mine à ciel ouvert, mais elle reste bouche bée lorsqu'une étrange lumière apparaît dans la nuit.

La date limite pour le lancement de leur collection estivale approchant à grands pas, les Cheal ont besoin de nouvelles opales, et en grande quantité. À la recherche de gisements d'opales, l'équipe connaît un début extrêmement lent lorsque sa foreuse géante est immobilisée par une petite flaque de boue. La tension monte dans l'entreprise familiale lorsque les jeunes mineurs Rory et Luca sont contraints d'appeler leur père à l'aide, non pas une, mais deux fois.

Les problèmes mécaniques continuent de contrecarrer les Opal Lovers, tandis que le couple de mineurs Dan et Renee risque la faillite avec des réparations imprévues s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Pour soulager le stress, Renee suggère à Dan de se défouler en faisant une balade en moto tout-terrain avec ses copains dans le labyrinthe de tunnels souterrains qui serpentent sous Coober Pedy. L'instinct aigu de Dan pour l'opale le pousse à écourter la balade pour enquêter sur des signes prometteurs d'opale. Il lui suffit d'obtenir la permission de creuser et ils pourraient gagner beaucoup d'argent.

Épisode 8 • Une mystérieuse créature

Entendant des bruits étranges résonner dans leur mine souterraine, les Bushmen décident d'aller voir ce qui se passe. Dans le labyrinthe obscur, ils sont accueillis par une créature féroce aux cornes tordues et aux yeux sombres. Sam, terrifié, se cache en hauteur tandis que Rod et Bogger jouent à un jeu dangereux de cache-cache pour éviter d'être transpercés par ses cornes acérées. La saison étant jusqu'à présent peu fructueuse, ils doivent se dépêcher d'extraire des opales, mais la bête enragée les en empêche.

Après avoir rencontré des routards sympathiques à Coober Pedy, les amateurs d'opales Dan et Renée recrutent les jeunes pour leur apporter l'aide supplémentaire dont ils ont tant besoin, les laissant séjourner dans leur maison souterraine et leur donnant un cours accéléré sur la vie des mineurs d'opales. C'est une bonne décision, car l'union fait la force lors d'une nuit de travail difficile dans la mine à ciel ouvert, et l'un des mineurs débutants fait une découverte que même un vieux routier comme Dan n'a jamais vue.

Les Blacklighters ont perdu un homme et ressentent les répercussions de l'accident mortel de Mark dans une excavatrice la saison dernière. Mark se rend à contrecoeur en ville pour consulter un médecin spécialiste, laissant Paul et John seuls dans l'outback pour faire le travail de trois hommes. Avec un négociant en opales désireux d'acheter en gros une grande quantité à l'équipe, ils vont devoir passer à la vitesse supérieure et travailler à un rythme effréné pour conclure l'affaire.