"Les trésors du Paris haussmannien" à revoir sur France 4 lundi 6 octobre 2025

Sophie Jovillard part à la découverte des trésors les plus précieux de notre patrimoine et vous propose, lundi 6 octobre 2025 à 21:10 sur France 4 de redécouvrir les trésors du Paris haussmannien.

En ce mois de décembre 1851, la France vient de vivre un coup d’État qui restaure le système impérial. S’ouvre alors le Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte veut faire de sa capitale la plus belle. Un ambitieux plan de rénovation qu’il va mener à bien, en à peine deux décennies. À Paris, sous le Second Empire, règnent l’opulence, le faste et la représentation. La nouvelle bourgeoisie tente de rivaliser avec l’aristocratie. Le nouvel Opéra Garnier est conçu pour éblouir et permettre à la capitale de rayonner sur le monde. Cette métamorphose, on la doit au baron Haussmann. Nommé préfet de la Seine, il va ouvrir de larges avenues et redessiner les immeubles. Une profonde mutation immortalisée par l’un des tout premiers photographes dont nous avons retrouvé les rares clichés.

De cette quête de l’excellence à la française en cette fin de XIXe siècle demeurent des trésors d’architecture comme l’hôtel particulier de l’une des plus célèbres courtisanes de l’époque devenue marquise puis comtesse : la Païva. Des pièces d’exception réalisées par les maîtres verriers de la cristallerie Baccarat pour l’Exposition universelle de 1867 sont également les preuves de la recherche de faste de cette période.

D’autres grandes réalisations voient le jour, le pavillon Baltard des halles centrales parisiennes avec les matériaux les plus modernes de l’époque, le verre et la fonte. L’Hôtel des Italiens, siège d’une grande banque du Second Empire, va abriter l’une des premières installations électriques de la ville. Le réservoir Montsouris, lui, va offrir l’eau courante à tous les habitants de la capitale. De nombreux espaces verts vont voir le jour aux quatre coins de Paris, comme celui du parc des Buttes-Chaumont, dans le nord-est. Il reste l’un des plus originaux, avec ses grottes, ses cascades, son pont suspendu et son belvédère.