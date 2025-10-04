"Thalassa, aventures extrêmes" aux Bahamas, dans le royaume des requins lundi 6 octobre 2025 sur France 5

Lundi 6 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera deux numéros du magazine "Thalassa, aventures extrêmes". Première destination, les Bahamas, dans le royaume des requins, puis l'Alaska.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette deuxième saison de "Thalassa, aventures extrêmes" invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue. Elles promettent de l’évasion, des frissons et des rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde, méconnu et fragile.

21:05 Bahamas, le royaume des requins

Aux Bahamas, les requins ne sont plus des prédateurs traqués, mais des trésors vivants protégés. Depuis 2011, l’archipel a fait le choix audacieux d’interdire leur pêche et de créer un véritable sanctuaire marin. Quarante espèces y évoluent désormais en toute liberté, faisant des eaux turquoise des Bahamas l’un des derniers grands royaumes des requins. Diego Buñuel va nous emmener au plus près de ces seigneurs des mers. Parmi eux, l’impressionnant requin marteau, que l’on surnomme aussi le grand Mokarran. Une rencontre fascinante.

Loin des clichés de danger et de peur, ces squales sont devenus pour les Bahamas une richesse écologique et économique majeure. Chaque année, des milliers de plongeurs passionnés viennent les observer, générant des millions de dollars de revenus pour l’industrie du tourisme.

Protégés par les autorités, étudiés par les scientifiques, ces requins font l’objet de toutes les attentions. Une plongeuse professionnelle leur a même consacré sa vie : Cristina Zenato. Elle a développé un geste unique et spectaculaire : retirer, à main nue, les hameçons plantés dans la gueule des requins, redonnant à ces animaux blessés une chance de survie.

21:55 Il était une fois l'Alaska

Diego Buñuel nous emmène en Alaska, le plus grand des États américains. Un long voyage pour assister à la migration des saumons sauvages, un événement naturel exceptionnel. Chaque été, près de deux cents millions de saumons arrivent en effet de l’océan Pacifique pour retrouver les rivières d’Alaska où ils sont nés et où ils se reproduisent. Des saumons qui font d’abord le bonheur des grizzlis, que Diego va avoir la chance d’observer au plus près. Ce festin annuel permet en effet aux ours de constituer suffisamment de graisse pour affronter l’hiver.

Mais ce phénomène attire aussi des milliers de pêcheurs de toute l’Amérique qui rêvent de faire fortune en quelques semaines. C’est une ruée vers le saumon, encadrée par des quotas stricts, qui rappelle une autre ruée en Alaska, celle de l’or. Et là encore, elle attire de jeunes Américains, en quête de pépites miraculeuses et d’aventures. C’est le cas d’Emily, chanteuse d’opéra, qui est devenue à Nome, tout au nord de l’Alaska, pêcheuse d’or dans les eaux glacées de la mer de Béring.