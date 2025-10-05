"Splendeurs et misères de la Maison Camondo" sur France 5 dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 23:05 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Splendeurs et misères de la Maison Camondo », un document inédit de Ruth Zylberman quir retrace la saga fascinante et tragique de la famille Camondo, surnommée les "Rothschild de l’Est".

Une enquête sur les traces des Camondo, dont seules survivent les exceptionnelles collections que ces grands amateurs d’art donnèrent à la France.

Le film retrace, avec entre autres les écrivains Pierre Assouline et Edmund de Waal, la saga de cette famille, entamée au début du XIXe siècle sur les rives du Bosphore, qui se poursuivit avec son lot de conquêtes, de trahisons et de tragédies dans les rues huppées et les châteaux d’une France Belle Époque, la détresse des tranchées de la Première Guerre mondiale, pour s’achever brutalement à Auschwitz-Birkenau.

Une famille juive ottomane devenue israélite française. A quel prix ?

Des Camondo et de leur aspiration à la France, il ne reste plus personne, il ne reste rien. Si ce n’est les lieux et les objets qui vibrent encore de l’œil qui les regardait, de l’esprit qui les choisit, de la main qui les effleura. »