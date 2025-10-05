recherche
Documentaires

"Splendeurs et misères de la Maison Camondo" sur France 5 dimanche 5 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025 234
"Splendeurs et misères de la Maison Camondo" sur France 5 dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 23:05 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Splendeurs et misères de la Maison Camondo », un document inédit de Ruth Zylberman quir retrace la saga fascinante et tragique de la famille Camondo, surnommée les "Rothschild de l’Est".

Une enquête sur les traces des Camondo, dont seules survivent les exceptionnelles collections que ces grands amateurs d’art donnèrent à la France.

Le film retrace, avec entre autres les écrivains Pierre Assouline et Edmund de Waal, la saga de cette famille, entamée au début du XIXe siècle sur les rives du Bosphore, qui se poursuivit avec son lot de conquêtes, de trahisons et de tragédies dans les rues huppées et les châteaux d’une France Belle Époque, la détresse des tranchées de la Première Guerre mondiale, pour s’achever brutalement à Auschwitz-Birkenau.

Une famille juive ottomane devenue israélite française. A quel prix ?

Des Camondo et de leur aspiration à la France, il ne reste plus personne, il ne reste rien. Si ce n’est les lieux et les objets qui vibrent encore de l’œil qui les regardait, de l’esprit qui les choisit, de la main qui les effleura. »

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;En société&quot; dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

05 octobre 2025 - 15:50

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 5 octobre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 5 octobre 2025 sur France 2

05 octobre 2025 - 14:06

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL