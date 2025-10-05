Le documentaire "Afghanes" de Solène Chalvon-Fioriti rediffusé sur T18 lundi 6 octobre 2025 (vidéo)

À rebours des clichés misogynes qui les frappent traditionnellement, quatre générations de femmes afghanes se racontent dans un document à revoir sur T18 lundi 6 octobre 2025 à 20:45.

Des femmes muselées. Des prisonnières, mises en cage sous leur burqa, victimes éternelles de la barbarie des talibans. Ainsi sont-elles figées dans nos imaginaires. A rebours des clichés misogynes qui les frappent traditionnellement, quatre générations de femmes afghanes se racontent. Elles désignent leurs bourreaux, mettent en mots leurs espoirs et leurs combats. A travers leurs récits se dessine l’histoire de tout un pays. Une parole au féminin, confisquée depuis que les fondamentalistes talibans ont repris le pouvoir... mais instrumentalisée bien avant eux.

Car des Soviétiques à l'OTAN, des moudjahidins à l'éphémère République effondrée en 2021, Afghanes montre, archives inédites à l'appui, comment les Afghanes seront toujours cantonnées à la propagande politique, même de la part de leurs supposés libérateurs. Un travail d'enquête mené par la réalisatrice du film Solène Chalvon-Fioriti, correspondante en Afghanistan pendant plus d'une décennie.

Par la force des témoignages et leur diversité, par un tournage au plus près de l'intime, de l'enfance, sans homme environnant, ce film édifiant s'emploie à restituer la voix des éternelles damnées de l'Histoire afghane. Un document d'Histoire d'autant plus rare que l'Afghanistan des talibans s'isole à grands pas du monde, et barre progressivement l'accès aux journalistes étrangers. Comme un long cri, les Afghanes nous offrent une grande épopée féminine. Un récit encore possible il y a quelques mois, mais qui risque de disparaître à mesure que les talibans intensifient la répression... et que le pays s'enfonce dans la nuit.

Ce documentaire est déconseillé aux moins de 10 ans.