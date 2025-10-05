recherche
Documentaires

Le documentaire "Afghanes" de Solène Chalvon-Fioriti rediffusé sur T18 lundi 6 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025 201
Le documentaire "Afghanes" de Solène Chalvon-Fioriti rediffusé sur T18 lundi 6 octobre 2025 (vidéo)

À rebours des clichés misogynes qui les frappent traditionnellement, quatre générations de femmes afghanes se racontent dans un document à revoir sur T18 lundi 6 octobre 2025 à 20:45.

Des femmes muselées. Des prisonnières, mises en cage sous leur burqa, victimes éternelles de la barbarie des talibans. Ainsi sont-elles figées dans nos imaginaires. A rebours des clichés misogynes qui les frappent traditionnellement, quatre générations de femmes afghanes se racontent. Elles désignent leurs bourreaux, mettent en mots leurs espoirs et leurs combats. A travers leurs récits se dessine l’histoire de tout un pays. Une parole au féminin, confisquée depuis que les fondamentalistes talibans ont repris le pouvoir... mais instrumentalisée bien avant eux.

Car des Soviétiques à l'OTAN, des moudjahidins à l'éphémère République effondrée en 2021, Afghanes montre, archives inédites à l'appui, comment les Afghanes seront toujours cantonnées à la propagande politique, même de la part de leurs supposés libérateurs. Un travail d'enquête mené par la réalisatrice du film Solène Chalvon-Fioriti, correspondante en Afghanistan pendant plus d'une décennie.

Par la force des témoignages et leur diversité, par un tournage au plus près de l'intime, de l'enfance, sans homme environnant, ce film édifiant s'emploie à restituer la voix des éternelles damnées de l'Histoire afghane. Un document d'Histoire d'autant plus rare que l'Afghanistan des talibans s'isole à grands pas du monde, et barre progressivement l'accès aux journalistes étrangers. Comme un long cri, les Afghanes nous offrent une grande épopée féminine. Un récit encore possible il y a quelques mois, mais qui risque de disparaître à mesure que les talibans intensifient la répression... et que le pays s'enfonce dans la nuit.

Ce documentaire est déconseillé aux moins de 10 ans.

Dernière modification le dimanche, 05 octobre 2025 12:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;En société&quot; dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

05 octobre 2025 - 15:50

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 5 octobre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 5 octobre 2025 sur France 2

05 octobre 2025 - 14:06

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL