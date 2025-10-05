"Piscines de rêve - Deux piscines naturelles en Corse" lundi 6 octobre 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 6 octobre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le sixième épisode inédit de la série documentaire "Piscines de rêve" qui suit le travail de piscinistes français qui réalisent des projets de construction et de rénovation de piscines hors du commun.

En France, on compte 3,5 millions de piscines privées. Avec une moyenne de 150 000 demandes de construction chaque année, gérées par 1 300 entreprises spécialisées, notre pays se place au premier rang européen et au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis.

Pour répondre à cette forte demande, les piscinistes innovent et repoussent toujours plus loin les limites de la création et des défis technologiques : des lagons paradisiaques qui sortent de terre en 12 jours, aux bassins conçus à partir de conteneurs recyclés ; des baignoires naturelles et écologiques, aux piscines en béton respectant les règles strictes des Monuments de France… tout redouble d’inventivité.

Mais comme pour tout chantier, entre contraintes de temps, difficultés de terrain et conditions météorologiques imprévisibles, ces entreprises doivent être capables de s’adapter, garder leur calme et proposer des solutions béton.

"Piscines de rêve" vous fait découvrir les projets fous de ces piscinistes d’exception qui repoussent sans cesse les limites de l’ingéniosité et du savoir-faire.

Épisode 6 • Deux piscines naturelles en Corse

Dans cet épisode, nous suivrons la société BioPool Tech, cofondée par Jérôme Viala, leader de la piscine naturelle en France et fervent défenseur des piscines écologiques et économiques de nouvelle génération. Son réseau de franchisés s'étend à travers toute la France, y compris en Corse, où se déroule ce chantier.

Au cœur du maquis corse, dans un paysage à couper le souffle, un client a commandé non pas une, mais deux piscines entièrement en bois pour embellir son domaine. Ce projet ambitieux est confié à Marc, qui doit relever le défi de réaliser ces piscines dans un délai serré de quatre semaines.

Cependant, ce double chantier ne sera pas de tout repos. Entre l'accès difficile au site et les retards de livraison, Marc devra faire preuve de résilience et de créativité pour mener à bien ce projet.

Réussira-t-il à surmonter les obstacles et à livrer ces piscines dans les temps ? Ne manquez pas cet épisode pour le découvrir !