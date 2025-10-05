"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Mitsubishi Lancer Evo X sur RMC Découverte lundi 6 octobre 2025 (vidéo)

Lundi 6 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le quatrième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Mitsubishi Lancer Evo X.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x05 • Mitsubishi Lancer Evo X

Gerry part à la conquête d'une vraie légende des rallyes : la Mitsubishi Lancer Evo X. Avec son 2.0 turbo de 295 chevaux, sa transmission intégrale ultra sophistiquée et son look agressif, cette japonaise est une reine de la performance capable de ridiculiser bien des sportives sur route comme sur circuit.

Mais derrière le mythe, l'affaire est beaucoup moins séduisante : l'exemplaire que Gerry déniche pour seulement 20.000 Euros est accidenté et non roulant. Pare-chocs avant détruit, traverse enfoncée, radiateur HS, carter d'huile endommagé... et une fois sur le pont, Aurélien découvre une fuite inquiétante sur la transmission intégrale, un système aussi complexe que coûteux. Autre problème : la voiture a été largement modifiée par son ancien propriétaire, alors que les passionnés recherchent avant tout une configuration d'origine.

Gerry et Aurélien se lancent un pari osé : restaurer cette Evo X en esthétique 100 % origine, tout en la dotant d'une préparation moteur survitaminée pour séduire les acheteurs. Mais entre mécanique pointue et budget serré, arriveront-ils à transformer cette épave en une Evo X désirable et revendable autour de 35.000 Euros ?