"Nos terres inconnues" dans le Luberon avec Michaël Jérémiasz le 29 octobre 2025 sur France 3

À ne pas manquer sur France 3 mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, la diffusion d'un nouveau numéro de "Nos terres inconnues" dans lequel Michaël Jérémiasz va découvrir le Luberon.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l'émission "Nos terres inconnues". C’est désormais l’aventurier québécois Samuel Ostiguy qui part à la découverte de la France.

Pour son premier voyage, il embarque dans son van le champion de tennis paralympique Michaël Jérémiasz. Ensemble, ils vont sillonner les routes d’un Luberon méconnu, hivernal, quand le mistral fait plier les oliviers et que les touristes ont déserté les villages perchés.

Qui sont les femmes et les hommes qui font vivre ce bout de Provence à l’année, engagés pour la défense de leur terre et de ses habitants, humains ou non humains ?

Et comment va réagir Michaël Jérémiasz face à ces personnes passionnées, entières, résilientes, lui le sportif hyperactif qui a fait de la défense des droits des personnes en situation de handicap le combat de sa vie ?