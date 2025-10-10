recherche
Documentaires

"Retour à l'instinct primaire" saison 9, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 11 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 153
"Retour à l'instinct primaire" saison 9, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 à partir 21:10, "RMC Découverte" diffusera les deux premiers épisodes de la 9ème saison inédite de la série documentaire "Retour à l'instinct primaire".

Des hommes et des femmes luttent dans des environnements extrêmes, sans nourriture, sans eau ni vêtements.

Épisode 1 & 2 Sans barda et sans effroi 

Malorie et Patrick sont abandonnés dans la nature en Argentine avec un équipement limité.

Le Gran Chaco, une savane marécageuse, est infesté de moustiques porteurs de virus. Le climat est humide le jour et extrêmement froid la nuit. Des orages se produisent lorsque des masses d'air subtropicales entrent en collision avec des fronts froids.

Le travail d'équipe est essentiel pour survivre.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La fabrique du mensonge&quot; : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

"La fabrique du mensonge" : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

10 octobre 2025 - 12:08

Sur le même thème...

&quot;La fabrique du mensonge&quot; : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

"La fabrique du mensonge" : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

10 octobre 2025 - 12:08

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France …

09 octobre 2025 - 14:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...