"Retour à l'instinct primaire" saison 9, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 à partir 21:10, "RMC Découverte" diffusera les deux premiers épisodes de la 9ème saison inédite de la série documentaire "Retour à l'instinct primaire".

Des hommes et des femmes luttent dans des environnements extrêmes, sans nourriture, sans eau ni vêtements.

Épisode • 1 & 2 Sans barda et sans effroi

Malorie et Patrick sont abandonnés dans la nature en Argentine avec un équipement limité.

Le Gran Chaco, une savane marécageuse, est infesté de moustiques porteurs de virus. Le climat est humide le jour et extrêmement froid la nuit. Des orages se produisent lorsque des masses d'air subtropicales entrent en collision avec des fronts froids.

Le travail d'équipe est essentiel pour survivre.