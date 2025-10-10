recherche
"La fabrique du mensonge" : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 119
"La fabrique du mensonge" : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "La fabrique du mensonge" qui lève le voile sur un personnage brutal, à la fois géant de la tech, influenceur mondial et acteur politique : Elon Musk.

Depuis quinze ans, Elon Musk inonde Twitter. Près de 80 000 messages, une autobiographie numérique rédigée en direct, qui dévoile ses obsessions, ses ambitions, ses mensonges et une autre facette du milliardaire le plus médiatisé de la planète.

Avec l’aide de data analysts, les équipes de La fabrique du mensonge ont décortiqué chacun de ces tweets. Un matériau brut qui révèle comment Musk a bâti son propre récit, imposé son influence et, en quelques caractères, secoué les marchés, orienté l’opinion publique, menacé les fondements de la démocratie.

Derrière l’image du visionnaire qui veut sauver l’humanité se cache un patron autoritaire, imprévisible, dont la fortune et la puissance dépassent celles de nombreux États. Ses décisions impulsives, son idéologie, son ambition planétaire : tout était déjà là, écrit noir sur blanc, depuis le début.

Pour nourrir cette enquête, l'équipe de La fabrique du mensonge a eu accès à des échanges personnels exclusifs et recueilli des témoignages inédits : proches, membres de sa famille, anciens associés et salariés. Autant de voix qui lèvent le voile sur un personnage brutal, à la fois géant de la tech, influenceur mondial et acteur politique.

Quel est son projet idéologique ? Est-il une menace pour la démocratie ? Bienvenue dans La fabrique du mensonge.

Un documentaire suivi d'un débat présenté par Thomas Snégaroff.

