Lio : de "Banana Split" à la libération de la parole des femmes, lundi 13 octobre 2025 sur France 4

À découvrir sur France 4 lundi 13 octobre 2025 à 21:05, le portrait intime de Lio, une femme cash, à l’imagerie folle, qui fait désormais partie des voix qui résonnent.

1979. Les Français découvrent pour la première fois cette drôle de lolita. Combi rose flashy, déhanché enfantin et regard mutin, la jeune Lio interprète son célèbre Banana split, aussi ambigu que survolté, qui fera danser des décennies durant tout le pays. L’interprète d’à peine 16 ans se voit quant à elle immédiatement propulsée icône des années 80, des années aussi électriques qu’excentriques, aussi permissives qu’excessives.

Mais derrière les refrains légers et les paillettes, Lio n’a jamais cessé de dénoncer. Tour à tour Lolita, icône pop acidulée, puis féministe, assumant ses cheveux blancs et ses rides, Lio a été l'une des premières célébrités francophones à parler haut et fort des violences faites aux femmes. De son propre viol, subi enfant. De la brutalité du show business, impitoyable à l’égard des jeunes femmes. Des violences conjugales. Et des féminicides, alors même que le mot n'existait pas encore.

Visage des agressions subies par les femmes et de tous les nombreux diktats qui leur étaient imposés, Lio deviendra au fil des années celui de la libération de leur parole.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album, Lio se confie sans détour au réalisateur Tristan Le Guillou qui l’accompagne en tournée dans ses galas en France, sur les traces de son enfance au Portugal et jusqu’à Londres, pour l’enregistrement de ses toutes dernières chansons.

Avec la participation de :

Vitor , frère de Lio

, frère de Lio Yelle , artiste

, artiste Dimitri Tikovoï , compositeur et réalisateur

, compositeur et réalisateur Elisabeth Nicoli , militante du MLF

, militante du MLF Inna Schevchenko , leader du mouvement Femen

, leader du mouvement Femen Victoire Tuaillon , journaliste et autrice

, journaliste et autrice Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrockuptibles.

Ce documentaire sera également diffusé sur France 2 mercredi 15 octobre 2025 à 22:55.