"Henry Ford, l'inventeur du siècle américain" dimanche 12 octobre 2025 sur France 5 dans "La case du siècle"

dimanche 12 octobre 2025
"Henry Ford, l'inventeur du siècle américain" dimanche 12 octobre 2025 sur France 5 dans "La case du siècle"

Dimanche 12 octobre 2025 à 22:45 dans "La case du siècle", France 5 rediffusera le documentaire « Henry Ford, l'inventeur du siècle américain » de Nicolas Glimois.

Henry Ford, ce héros national qui a façonné sa propre mythologie, annonce un nouvel âge, celui de ces grandes figures de milliardaires comme nous en connaissons aujourd’hui avec Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Bill Gates...

Présentation du film

Héros populaire et génie visionnaire, Henry Ford a créé la civilisation de la voiture. Avec la chaîne de montage, il a aussi révolutionné le monde du travail, transformant le monde moderne de manière irrévocable. Parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire… Souvent désigné comme « l'homme d'affaires du siècle » ou « le plus grand entrepreneur de l'histoire américaine », Ford est le prophète de la culture de consommation qui va innerver l'Amérique au début du 20e siècle.

Mais il n’est pas seulement l’industriel charismatique dont les théories et méthodes ont battu la mesure du capitalisme moderne. Il est aussi un mégalomane antisémite qui multiplia les projets délirants, admiré de Lénine et source d’inspiration pour Adolf Hitler.

Ce documentaire en archives dévoile le portrait d’un homme aux ambitions folles et controversées qui a inventé le XXème siècle et changé le visage de l’Amérique et de l’Occident.

Suivez nous...