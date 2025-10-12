"Sur le front - Magouilles dans nos étangs" lundi 13 octobre 2025 sur France 5 avec Hugo Clément

Lundi 13 octobre 2025 à 21:10 dans "Sur le Front" sur France 5, Hugo Clément enquête dans nos marais, nos étangs et découvre qu’ils nous rendent des services inestimables.

A quoi servent nos zones humides ? Elles ont des pouvoirs secrets dont nous bénéficions tous chaque jour. Nous découvrons des lieux sublimes en France et on s’émerveille devant des animaux insoupçonnés.

Mais derrière cette nature sauvage se cache un incroyable trafic ! Il implique des trafiquants, nécessite des infrastructures dans le monde entier et pèse des millions d'euros… tout ça pour un animal en voie de disparition, emblématique de nos marais : l’anguille.

Édito de Hugo Clément, journaliste

Nous avons commencé à nous intéresser aux zones humides en enquêtant sur les inondations. Nous avons essayé de comprendre pourquoi elles sont de plus en plus redoutables. Certes, les phénomènes météo sont plus violents, mais cela n’explique pas tout. En plus, les deux tiers des zones humides en France ont disparu. C’était des zones tampons qui permettaient de stocker l'eau les jours de gros orages et elles nous manquent énormément désormais.

Les zones humides nous rendent plein d’autres services très importants dont nous n’avons pas du tout conscience. D’abord, elles filtrent l’eau et la dépolluent de façon très impressionnante. Elles retirent une grande partie des pesticides et des nitrates naturellement. Ensuite, ce que j’ignorais totalement, elles stockent énormément de carbone. Les tourbières, par exemple, séquestrent beaucoup plus de carbone que les forêts. On se dit tous qu'il faut planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, c’est vrai, mais préserver les zones humides est encore plus efficace. Enfin, les zones humides sont de formidables réservoirs de biodiversité : elles abritent près de 20 000 espèces, dont un quart sont menacées d’extinction.

C'est en enquêtant sur ces animaux en danger qu’on s’est aperçu de la situation dramatique de l’anguille. On a l'impression qu’il y en a partout en France, dans les rivières, les étangs, les marais… mais pas du tout ! L’espèce, qui est déjà classée en danger critique d’extinction, a vu sa population chuter de 90 %. Pourtant, elle est victime d'un incroyable trafic ! Des trafiquants s'intéressent à ce poisson qui n’existe quasiment plus qu'en France et qui vaut des fortunes en Asie. Des malfrats ont donc mis en place des filières incroyables pour pouvoir pêcher cette espèce en danger, l'emmener dans des bassins de stockage en région parisienne, la faire monter dans des avions commerciaux vers l'Afrique, puis les placer à nouveau dans des bassins de réoxygénation, puis vers l’Asie. C’est hallucinant.

Au-delà de ce trafic illégal, il existe toujours une pêche légale de l’anguille en France. Malgré la situation dramatique de l’espèce, elle est toujours pêchée, discrètement, alors qu’elle est très peu consommée en France. Tout ou presque est exporté. Les experts de l'Union européenne demandent à ce que l’on interdise définitivement cette pêche pour sauver l’espèce. Mais la France continue de l’autoriser.

Des séquences exceptionnelles

Des trafiquants se lancent dans le trafic de civelles, une espèce en danger critique d’extinction





crédit photo : Douanes

En banlieue parisienne, des douaniers français ont découvert des bassins cachés dans des hangars. Des civelles, des bébés anguilles, y sont stockées illégalement après avoir été pêchées dans nos rivières. Elles attentent d’être transportées dans des avions de ligne pour être vendues à prix d’or en Asie… Selon les services de l’Etat, ce trafic est aussi lucratif que la cocaïne.

Un petit avion exporte en toute légalité les civelles de nos marais, espèces en danger critique d’extinction



Les civelles, les bébés anguilles, sont en train de disparaître de nos marais. En danger critique d’extinction, leur population a chuté de 90 %. Pourtant, la pêche professionnelle est toujours autorisée, avec des quotas. Nous avons pu assister de loin à un chargement très discret. Les civelles sont chargées dans un avion pour rejoindre d'autres pays européens. Si en France il reste encore quelques anguilles, dans la plupart des autres pays, elle a déjà disparu.

Armes, opacité : l’incroyable business des anguilles de repeuplement



Il n’y a quasiment plus qu’en France qu’il reste des anguilles. Tous les experts s’accordent à dire qu’il faut laisser tranquille les dernières restantes. Pourtant, la France organise légalement de la “pêche de repeuplement”. Les pêcheurs français sont autorisés à pêcher une espèce en danger critique d’extinction pour ensuite les envoyer dans d’autres pays européens où il n’y a plus du tout d’anguilles. L’idée est de pouvoir relancer l’espèce dans les pays où elle a disparu. Ce qui est incroyable, c’est que les personnes qui gèrent la pêche et l’envoi logistique des civelles en Europe sont les mêmes qui vendent des civelles de consommation. Les civelles de repeuplement et pour la consommation se retrouvent dans les mêmes bassins, gérées par les mêmes entreprises. Les défenseurs des civelles soupçonnent même que certains soient liés aux trafiquants et au marché noir.



Un village du Lot-et-Garonne constamment inondé : que se passe-t-il ?

Nous avons mené l’enquête pour savoir pourquoi Roquefort, petit village du Lot-et-Garonne, est régulièrement inondé alors que ce n’était pas le cas auparavant. Sur place, les habitants incriminent les cours d’eau qui ont été redessinés : avant, les rivières naturelles zigzaguaient mais elles ont été redressées pour que l’eau coule tout droit. Résultat, elle s’écoule beaucoup plus vite et déborde donc plus facilement pendant les orages. En plus, les champs agricoles ont été drainés, c’est-à-dire asséchés grâce à des tuyaux sous terre pour les cultures. C’est une pratique très courante en France.

Le grand engouement des Français pour les mares



Les Français sont de plus en plus nombreux à construire des mares au fond de leur jardin, c’est un vrai mouvement de fond qui permet de recréer plein de petites zones humides dans nos campagnes.

Un combattant



Rudy Bueno





Rudy Bueno nous emmène à la découverte des plus sublimes zones humides de France. À travers sa chaîne YouTube, cet amoureux de la nature partage sa passion pour ces écosystèmes fragiles et méconnus. Spécialisé dans l’observation des oiseaux migrateurs, Rudy explore des espaces naturels protégés et nous alerte sur la nécessité de préserver ces zones.