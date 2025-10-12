recherche
Documentaires

"Entendre l'indicible", un film sur la libération de la parole des enfants, lundi 13 octobre 2025 sur T18

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025 103
"Entendre l'indicible", un film sur la libération de la parole des enfants, lundi 13 octobre 2025 sur T18

Lundi 13 octobre 2025 à 21:00, T18 rediffusera « Entendre l'indicible », un documentaire de Marie Bonhommet sur la libération de la parole des enfants victimes de violences dans une unité spécialisée. 

Il faut parfois savoir interpréter les silences pesants, être capable d’entendre l’indicible. À l’hôpital de Saint-Malo existe une unité où des professionnels savent écouter et comprendre les enfants victimes de violences. Un lieu unique où le mineur est à la fois entendu par les enquêteurs et pris en charge par des psychologues. Tous sont formés au recueil de la parole de l’enfant, aussi fragile que précieuse.

« Cette unité est une petite bulle pour l’enfant. On sait que ce moment est fragile car c’est la première fois qu’il va parler de ce qui lui est arrivé », explique l’une des psychologues de l’unité. Les enfants témoignent souvent de violences sexuelles, la plupart du temps infligées par leur entourage.

Pour éviter à la victime de répéter ces propos traumatisants, son audition est filmée dans une salle équipée d’un miroir sans tain. De l’autre côté du miroir, une psychologue et un gendarme veillent au bon déroulement de l’audition et guident l’enquêteur par le biais d’un petit micro.

C’est dans cette unité que se joue la partie la plus délicate et centrale de l’instruction : le recueil de la parole de l’enfant.

C’est ici que va démarrer l’enquête.

Ici que se dessinent des traumatismes, se chuchote l’indicible.

Un film de Marie Bonhommet.

Dernière modification le dimanche, 12 octobre 2025 12:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les experts du nettoyage : missions extrêmes&quot; sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

"Les experts du nettoyage : missions extrêmes" sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

12 octobre 2025 - 12:24

Sur le même thème...

&quot;Les experts du nettoyage : missions extrêmes&quot; sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

"Les experts du nettoyage : missions extrêmes" sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

12 octobre 2025 - 12:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

11 octobre 2025 - 19:40 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...