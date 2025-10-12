"Entendre l'indicible", un film sur la libération de la parole des enfants, lundi 13 octobre 2025 sur T18

Lundi 13 octobre 2025 à 21:00, T18 rediffusera « Entendre l'indicible », un documentaire de Marie Bonhommet sur la libération de la parole des enfants victimes de violences dans une unité spécialisée.

Il faut parfois savoir interpréter les silences pesants, être capable d’entendre l’indicible. À l’hôpital de Saint-Malo existe une unité où des professionnels savent écouter et comprendre les enfants victimes de violences. Un lieu unique où le mineur est à la fois entendu par les enquêteurs et pris en charge par des psychologues. Tous sont formés au recueil de la parole de l’enfant, aussi fragile que précieuse.

« Cette unité est une petite bulle pour l’enfant. On sait que ce moment est fragile car c’est la première fois qu’il va parler de ce qui lui est arrivé », explique l’une des psychologues de l’unité. Les enfants témoignent souvent de violences sexuelles, la plupart du temps infligées par leur entourage.

Pour éviter à la victime de répéter ces propos traumatisants, son audition est filmée dans une salle équipée d’un miroir sans tain. De l’autre côté du miroir, une psychologue et un gendarme veillent au bon déroulement de l’audition et guident l’enquêteur par le biais d’un petit micro.

C’est dans cette unité que se joue la partie la plus délicate et centrale de l’instruction : le recueil de la parole de l’enfant.

C’est ici que va démarrer l’enquête.

Ici que se dessinent des traumatismes, se chuchote l’indicible.

Un film de Marie Bonhommet.