"Les experts du nettoyage : missions extrêmes" sur RMC Story lundi 13 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025 135
Lundi 13 octobre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera « Les experts du nettoyage : missions extrêmes », un documentaire qui suit le quotidien de deux entreprises ayant pour mission le nettoyage de lieux extrêmement dégradés.

Le métier de nettoyeur de l'extrême est un métier peu reconnu. Au-delà du simple ménage de printemps, ces professionnels sont de plus en plus sollicités, car peu de personnes peuvent se charger de ce type de nettoyage qui nécessite un savoir-faire spécifique.

Logements insalubres ou totalement encombrés, habitations occupées illégalement…Ils interviennent partout, en toute circonstance, également auprès d’individus atteints du syndrome de Diogène, des accumulateurs compulsifs qui ne parviennent plus à s’en sortir. 

Comment les nettoyeurs procèdent-ils pour travailler dans des environnements si insalubres, parfois même dangereux ? Comment font-ils pour désencombrer, débarrasser les déchets de façon responsable, et gérer l’aspect humain de chaque intervention ? 

Nous suivrons en immersion dans ce documentaire 2 entreprises ayant pour mission le nettoyage de lieux extrêmement dégradés par la saleté accumulée. Tri, évacuation, nettoyage, ils dévoileront leurs techniques et méthodes de travail, les contraintes rencontrées et les solutions adaptées pour venir à bout de leurs missions. Qu’ils soient destinés à être vendus ou réintégrés par leurs occupants, ces lieux sinistrés reprendront une forme descente après le passage de nos experts du nettoyage.
Dernière modification le dimanche, 12 octobre 2025 12:44
Publié dans Documentaires, Lundi
Suivez nous...