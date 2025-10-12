"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Alfa 147 Gta sur RMC Découverte lundi 13 octobre 2025 (vidéo)

Lundi 13 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le sixième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à l'Alfa 147 Gta

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x06 • Alfa 147 Gta

Gerry déniche un collector italien qui a marqué les années 2000 : l'Alfa Roméo 147 GTA. Avec son incroyable V6 atmosphérique de 250 chevaux, c'était à l'époque la compacte la plus puissante du marché et la rivale directe de la mythique Golf R32. Produite à seulement 5389 exemplaires (dont 462 en France), cette sportive rare et charismatique est aujourd'hui un véritable graal pour les Alfistes.

Négociée 13.000 Euros, l'auto a déjà reçu des améliorations de taille : gros freins, combinés filetés, autobloquant... de quoi en faire une base idéale pour viser une revente autour des 22/23.000 Euros.

Mais avant d'espérer séduire les collectionneurs, Aurélien va devoir s'attaquer aux nombreux défauts mécaniques : manque de puissance, ralenti instable, tenue de route inquiétante, ABS capricieux... Et côté esthétique, même combat ! La peinture est défraîchie, les jantes disgracieuses, la sellerie fatiguée... Difficile de faire chavirer le cœur des passionnés dans cet état !

Une mission à haut risque... mais si le duo parvient à sublimer ce collector, le bénéfice pourrait être aussi explosif que la sonorité de son V6 !