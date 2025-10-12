"Rendez-vous en terre inconnue" avec Cyril Lignac en Patagonie, mardi 14 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Pour son premier "Rendez-vous en terre inconnue" diffusé mardi 14 octobre 2025 à 21:10 sur France 2, Laury Thilleman emmène le chef préféré des Français, Cyril Lignac, au bout du monde.

Ensemble, ils s’envolent pour l’île de Terre de Feu, à la pointe sud du Chili, au-delà du mythique détroit de Magellan.

Au cœur de ces immenses plaines battues par les vents remontant du cap Horn, sur une île dont le nom évoque conquête et exploration, Laury Thilleman et Cyril Lignac vont rencontrer probablement les derniers représentants des Gauchos. Des cavaliers hors pairs, gardiens de troupeaux, profondément épris de liberté. Quelques hommes, et de rares femmes, tous fiers héritiers d’une tradition de travailleurs nomades.

Un lien invisible et puissant unit les Gauchos aux chevaux, et à cette terre. L’île de Terre de Feu est un territoire mythique et austère, où peu de gens sont capables de vivre. Plus qu’un métier, être Gaucho, c’est un état d’esprit. Ils ne sont plus que quelques-uns à vivre ainsi. Des caractères à part, des forces de la nature, qui ressemblent à leur territoire : un monde rugueux, aux infinies étendues sauvages, où le quotidien est rythmé par les soins donnés aux moutons et aux chevaux. Mais c’est aussi un univers où l’entraide et l’hospitalité sont la règle.

Auprès de Wilky, dresseur de chevaux, et de sa fille, Kamelia, Laury et Cyril vont tenter de saisir l’essence de cette vie aux antipodes. Avant que, peut-être, elle ne disparaisse. Car ce monde est en train de changer. La Terre de Feu a de tout temps suscité les appétits des grandes puissances. Aujourd’hui, le changement climatique et les transformations du monde moderne risquent une fois encore d’en modifier les équilibres. Alors, une poignée d’hommes tente de s’y réinventer pour en préserver l’identité et ne pas disparaître.

Et à 23:00, retrouvez "Retour en terre inconnue", présenté par Frédéric Lopez avec Laury Thilleman et Cyril Lignac.