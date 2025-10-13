recherche
"Non élucidé" sur l'affaire des disparues de la gare de Perpignan mardi 14 octobre 2025 sur T8

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 129
"Non élucidé" sur l'affaire des disparues de la gare de Perpignan mardi 14 octobre 2025 sur T8

Mardi 14 octobre 2025 à 20:45, T8 rediffusera un numéro du magazine "Non élucidé" qui reviendra sur les disparues de la gare de Perpignan, une célèbre et tragique affaire criminelle française qui s'est déroulée entre 1995 et 2001.

Le 21 décembre 1997, le cadavre d'une jeune femme de 21 ans est retrouvé sur un terrain vague de Perpignan. La victime, Moktaria Chaïb est affreusement mutilée.

Le 16 juin 1998, un deuxième corps est découvert. Il s'agit de Marie Hélène Gonzales. Elle a 22 ans.

Le spectre d'un tueur en série plane sur la cité Catalane surtout que la police judiciaire fait le rapprochement avec une ancienne disparition en septembre 1995 : celle de Tatiana Andujar, 18 ans, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Une disparition inquiétante, deux victimes sauvagement mutilées dans le même quartier de la gare de Perpignan...

Il y a urgence à élucider ces meurtres avant qu'un nouveau corps ne soit découvert...

Dernière modification le lundi, 13 octobre 2025 13:10
13 octobre 2025 - 13:14

13 octobre 2025 - 11:07

11 octobre 2025 - 19:40

