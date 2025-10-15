"Le rêve de Léonard - Les secrets du vol dans la nature" sur France 5 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Un albatros planant au-dessus des flots, un papillon virevoltant entre les fleurs, une chauve-souris battant des ailes au clair de lune… Le vol des animaux émerveille les humains depuis l’Antiquité. Au tournant du XVIe siècle, Léonard de Vinci s’est inspiré de leurs prouesses pour imaginer les premières machines volantes. Hélas ! ces aéronefs bio-inspirés n’ont jamais réussi à décoller…
Aujourd’hui, dans le monde entier, des chercheurs reprennent les observations de Léonard de Vinci dans l’espoir de percer les secrets du vol. Paléontologues et biologistes retracent son apparition et son évolution : les premiers maîtres du ciel étaient des libellules géantes, avant la stupéfiante métamorphose des dinosaures… en oiseaux !
De récentes découvertes permettent de détailler les adaptations indispensables au vol. Des os ultra légers des ptérosaures aux plumes anti-turbulences des corneilles, la nature a trouvé toutes les solutions pour voler efficacement. Physiciens et biomécaniciens étudient l'aérodynamique des animaux volants. Ils décrivent avec précision les forces impliquées dans le vol d’un pigeon ou les étonnantes performances du battement des ailes des moustiques.
Avec ces connaissances nouvelles, ingénieurs et roboticiens conçoivent les appareils bio-inspirés de demain, plus économes en énergie. Grâce aux scientifiques du XXIe siècle, le rêve de Léonard de Vinci devient réalité : décrypter l’art de voler dans la nature pour créer de fantastiques machines volantes.
Les intervenants :
- Edoardo Zanon, directeur scientifique, musée Leonardo3.
- Simon Walker, chercheur en biomécanique, University of Leeds.
- Nathan Senner, ornithologue, University of Massachusetts Amherst.
- Aaron Corcoran, biologiste, University of Colorado Colorado Springs.
- Jingmai O'Connor, paléontologue, Field Museum.
- Franck Ruffier, bioroboticien, CNRS, Institut des sciences du mouvement.
- Anne Miller, paléontologue, parc national du Grand Canyon.
- Emily Shepard, biologiste, Swansea University.
- Michael Habib, chercheur en biomécanique, University of California Los Angeles.
- Tim Quady, paléo-artiste, Blue Rhino Studio.
- Sharon Swartz, biologiste, Brown University.
- Lukas Kilian, ingénieur, Université technique de Berlin.
- Denis Darracq, aérodynamicien, Airbus.
- Kenny Breuer, aérodynamicien, Brown University.
- Laura Montironi, ingénieure aéronautique, Airbus UpNext.