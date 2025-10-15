recherche
Documentaires

"Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?" sur RMC Découverte jeudi 16 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 15 octobre 2025 104
"Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?" sur RMC Découverte jeudi 16 octobre 2025

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?", une enquête approfondie et inédite sur l'hypothèse, autrefois jugée invraisemblable mais désormais prise très au sérieux par les scientifiques, de l'arrêt de l'AMOC, le grand courant océanique dont le Gulf Stream est une composante.

En 2004, le film catastrophe "Le jour d'après" sort en salles. Véritable succès au box-office, il repose sur une hypothèse qui paraissait alors totalement irréaliste aux yeux des scientifiques : le réchauffement climatique pourrait provoquer l'arrêt d'un grand courant océanique, plongeant une partie de la planète dans une nouvelle ère glaciaire.

Vingt ans plus tard, ce scénario est pris très au sérieux. Les chercheurs observent avec inquiétude un net ralentissement de la circulation océanique. Une étude publiée en 2023 estime même que l'AMOC, ce courant qui contribue à maintenir un climat doux en Europe, pourrait s'effondrer d'ici une trentaine d'années. Faut-il croire à cette prédiction ? Quelles en seraient les conséquences pour l'humanité ? Verrons-nous vraiment surgir des tornades, des raz-de-marée ou des ouragans semblables à ceux qui frappent la Terre dans le film ?

À contre-courant des scénarios classiques de réchauffement global, ce documentaire propose une enquête inédite, appuyée par des animations 3D spectaculaires et les explications des plus grands spécialistes mondiaux. Le compte à rebours a-t-il déjà commencé ?

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Inferno&quot; de Ron Howard avec Tom Hanks rediffusé sur NOVO 19 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

Le film "Inferno" de Ron Howard avec Tom Hanks rediffusé sur NOVO 19 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

15 octobre 2025 - 11:17

Sur le même thème...

&quot;Le rêve de Léonard - Les secrets du vol dans la nature&quot; sur France 5 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

"Le rêve de Léonard - Les secrets du vol dans la nature" sur France 5 jeudi 16 octobre 2025 (vidéo)

15 octobre 2025 - 09:01

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...