"Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère" sur NOVO 19 vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le documentaire « Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère » réalisé par Jean-Marc Labrousse.

Sur le port de Toulon, cinq jeunes élèves de la Marine Nationale sont sur le point d’embarquer sur le porte-hélicoptère Mistral, pour mener à bien la mission Jeanne d’Arc. Un voyage initiatique au terme duquel ils pourraient revêtir l’uniforme d’officier.

D’horizons et de parcours différents, Lisa, Morgane, Yahmed, Yohan et Alexandre partagent tous la même aspiration : celle de protéger l’espace maritime français. Pendant les cinq mois de la mission, ils découvriront la réalité de leur futur métier, au plus près du théâtre d’opérations. Pour espérer devenir officier, ils devront faire leurs preuves au cours d’exercices grandeur nature.

Par une immersion exclusive au bord du Mistral, nous suivrons la trajectoire de ces cinq officiers-élèves.

À la croisée d’enjeux sociétaux et géopolitiques, la mission Jeanne d’Arc est aussi le reflet d’un monde changeant et d’une institution en pleine évolution.