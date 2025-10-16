recherche
Documentaires

"Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère" sur NOVO 19 vendredi 17 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025 143
"Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère" sur NOVO 19 vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le documentaire « Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère » réalisé par Jean-Marc Labrousse.

Sur le port de Toulon, cinq jeunes élèves de la Marine Nationale sont sur le point d’embarquer sur le porte-hélicoptère Mistral, pour mener à bien la mission Jeanne d’Arc. Un voyage initiatique au terme duquel ils pourraient revêtir l’uniforme d’officier.

D’horizons et de parcours différents, Lisa, Morgane, Yahmed, Yohan et Alexandre partagent tous la même aspiration : celle de protéger l’espace maritime français. Pendant les cinq mois de la mission, ils découvriront la réalité de leur futur métier, au plus près du théâtre d’opérations. Pour espérer devenir officier, ils devront faire leurs preuves au cours d’exercices grandeur nature.

Par une immersion exclusive au bord du Mistral, nous suivrons la trajectoire de ces cinq officiers-élèves.

À la croisée d’enjeux sociétaux et géopolitiques, la mission Jeanne d’Arc est aussi le reflet d’un monde changeant et d’une institution en pleine évolution.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance&quot; sur TMC vendredi 17 octobre 2025

"90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance" sur TMC vendredi 17 octobre 2025

16 octobre 2025 - 10:41

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 16 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 16 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

15 octobre 2025 - 20:48

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...