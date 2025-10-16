recherche
"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 17 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025
"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x11 Plan B

Des pluies torrentielles mettent hors-jeu le souffleur à sec de 400 000 dollars de Melanie Wood et Alex Stead, les obligeant à se tourner vers l'exploitation minière de roches dures. Face à une roche impénétrable, ils
font appel à Brad McGhie, ancien vétéran d'Aussie Gold, et à son équipement lourd, dans l'espoir que son expertise leur apportera la percée dont ils ont besoin pour sauver leur saison.

L'eau coulant désormais à Fantasy Gully, Shane Calegari revient aider Russell Nash et son père Dennis à retrouver l'or. Mais lorsqu'ils découvrent que le filon dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur installation de lavage se trouve au sommet d'une colline escarpée, ils sont contraints de sortir des sentiers battus.

Dans les jungles de l'extrême nord du Queensland, désespérés d'atteindre leur objectif saisonnier de 65 onces, Jacqui Buzetti et Andrew Leahy se tournent vers la technologie pour trouver de nouveaux terrains. Mais lorsque leur équipement est endommagé, ils risquent de perdre l'outil essentiel qui pourrait leur donner l'avantage dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif.

22:05 Épisode 10x12 En zone dangereuse

Brent Shannon enrôle son fils de dix-huit ans, Cayden, dans une quête pour trouver « The Vault » (le coffre-fort), un endroit caché dans les montagnes de l'État de Victoria, où son défunt ami, Neville Perry, avait autrefois découvert un gisement de la forme d'or la plus rare au monde, l'or cristallin.

Les Wanderers découvrent un gisement prometteur sur leur concession Excalibur, dans la région reculée de Pilbara, mais lorsqu'une voiture suspecte envahit leur concession, l'équipe est sur les nerfs.

La situation s'envenime et Kyle Wilson prend des mesures extrêmes pour tenir les braconniers à distance.

Avec la poussière qui encrasse leur équipement, les mineurs débutants Sheryl Munro et Simon Lawes doivent composer avec les vents changeants pour atteindre leur objectif de 50 onces pour la saison. Après avoir pris le risque de déplacer leur exploitation, le duo est récompensé par d'importantes découvertes d'or sur leur nouveau terrain.

Dernière modification le jeudi, 16 octobre 2025 14:47
Suivez nous...