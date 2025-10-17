"Opioïdes, business & addiction" : chronique d'un empoisonnement collectif sur France 5 dimanche 19 octobre 2025

Dimanche 19 octobre 2025 à 21:05 dans "Le mode en face", France 5 diffusera « Opioïdes, business & addiction », un documentaire en deux épisodes qui explore l'origine et le développement de l'épidémie des opioïdes qui a causé des centaines de milliers de morts en Amérique du Nord.

Quel est le point commun entre Big Pharma, le cabinet de conseil international McKinsey, l’agence publicitaire Publicis et le cartel de Sinaloa ? Ils ont tous nourri l’épidémie des opioïdes qui a empoisonné et tué des centaines de milliers de Nord-Américains depuis 30 ans.

La force de la série documentaire de Paul Moreira, « Opioïdes, business & addiction », c’est que, grâce à des accès inédits et des archives exclusives, l’histoire est racontée par les criminels eux-mêmes.

Épisode 1 • Le cartel de la douleur

Aujourd’hui, certaines rues des grandes villes américaines sont hantées par des zombies sous l’effet d’un cocktail létal à base de fentanyl. Le nouveau président Trump incrimine les cartels latino-américains. Pourtant, tout a commencé légalement aux États-Unis, il y a trente ans. Une famille, les Sackler, à la tête de Purdue Pharma, a lancé l’Oxycontin, un puissant opioïde. Ils ont lâché des centaines de représentants de commerce sur les médecins des régions les plus fragiles.

Nous rencontrons le docteur Lou Ortenzio. Il a empoisonné la population de sa ville, Clarksburg, avant de tomber lui-même dans l’addiction.

Certains représentants de commerce devenus lanceurs d’alerte racontent comment ils mentaient aux médecins, leur assurant que l’Oxy n’était pas addictif. Une machine à intoxiquer et occulter qui a rendu accroc des millions d’Américains. Nous rencontrons des procureurs, notamment Maura Healey, qui nous racontent leur combat pour arrêter Purdue et amener les Sacklers en justice. Au cours de leurs enquêtes, ils vont découvrir que Purdue recevait secrètement l’aide de McKinsey, la firme qui conseille les puissants de ce monde, ainsi que la filiale américaine d’une agence de publicité française, Publicis.

Grâce aux témoignages exceptionnels de magistrats et d’insiders, ainsi qu’à des archives vidéo exceptionnelles issues du dossier d’accusation, nous sommes à même de raconter dans le détail comment la famille Sackler a corrompu les régulateurs pour imposer l’Oxy et réussi à échapper à la justice malgré des preuves patentes de corruption. Nous découvrons aussi comment les Sackler se sont cassés les dents en Europe.

Épisode 2 • La ruée vers l’or

La fortune de Purdue fait des envieux. Des dizaines de laboratoires pharmaceutiques se lancent dans la mêlée. Parmi eux, Insys. Les moins scrupuleux. Ils vendent du fentanyl, cinquante fois plus addictif et dangereux que l’héroïne. Pour cela, toutes les méthodes sont permises : strip-teaseuses pour séduire les médecins, fraudes aux assurances, augmentation massive des dosages sans l’accord des patients, jusqu’à ce que certains d’entre eux décèdent. Alec Burlakoff, le vice-président d’Insys, nous parle sans détours.

En Floride, des dizaines de petits malins créent des cliniques de la douleur. Ce sont en fait des centres de deal légal qu’on appelle « les usines à pilules ». Le patron du réseau le plus important, Chris George, nous raconte avec cynisme le système qui l’a rendu riche, après avoir purgé une peine de onze ans de prison.

En 2016, la fête est finie, la justice met fin au deal légal. On ne peut plus acheter de la drogue en pharmacie. Mais les pilules sont toujours dans la rue. Les cartels mexicains ont pris le relais. Nous rencontrons des membres du cartel de Sinaloa qui nous expliquent comment ils se sont mis à imiter les multinationales du médicament américaines. Jusqu’à aujourd’hui, ils continuent de noyer les rues américaines sous le fentanyl.