"La grande prairie, le pacte du bison", une fresque spectaculaire à voir sur France 5 lundi 20 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 164
Lundi 20 octobre 2025 à 21:05, France 2 diffusera "La grande prairie, le pacte du bison", une fresque spectaculaire et émouvante, l’épopée d’un paysage où l’Humain et le Vivant ont partagé un même destin.

À travers le combat des Indiens des plaines pour retrouver la grande prairie des origines, ce film raconte l’épopée de cet espace naturel mythique et tisse une fresque spectaculaire et émouvante, une ode à la Toile de la Vie.

Les Grandes Plaines. Un espace mythique. L’horizon même du rêve américain... Quand les pionniers Lewis et Clark posent leurs yeux sur ce paysage en 1804, il est encore peuplé de millions d’animaux, probablement les plus grands troupeaux sauvages que la Terre ait jamais portés. Et il abrite de nombreuses tribus indiennes. Mais avec la conquête de l’Ouest, la grande prairie américaine va connaître tous les déboires – éradication des bisons, épuisement des sols –, emportant dans sa chute la communauté indienne tout entière.

Aujourd’hui, les descendants de ces premières nations veulent ressusciter la Prairie. Au cœur du Montana et du Wyoming, ces communautés natives ont signé un pacte pour restaurer le vivant sur leurs terres : le Pacte du bison. Dans un élan fédérateur, ils s’unissent avec des scientifiques, des activistes et des éleveurs, pour retrouver l’esprit sauvage de la grande prairie. Le bison est de retour, il répare la terre et redonne force et fierté à cette culture indienne en pleine renaissance.

Cinématographique, épique, totalement hybride, ce documentaire tisse une fresque spectaculaire et émouvante, l’épopée d’un paysage où l’Humain et le Vivant ont partagé un même destin.

Un document inédit réalisé de Nicolas Cennac et Thierry Robert, réalisé par Thierry Robert.

Suivez nous...