"Wheeler Dealers France" : restauration d'une BMW Z3 Coupé sur RMC Découverte lundi 20 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le septième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la BMW Z3 Coupé.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x07 • BMW Z3 coupé

Gerry mise gros sur un youngtimer rare et très convoité : la BMW Z3 Coupé. Avec son 6 cylindres en ligne de 2.8 litres de 193 chevaux, ce break de chasse au style unique est devenu l’une des BMW les plus prisées du moment.

Mais pour séduire les amoureux du modèle, il faut un exemplaire zéro défaut. Or celui que Gerry a acheté 19.200€ cumule les problèmes : fuite moteur, ralenti instable, embrayage fatigué, flector d’arbre de transmission en fin de vie, pare-brise fissuré, toit à repeindre… La marge de manœuvre pour dégager un bénéfice est extrêmement serrée.

Et la pression monte encore d’un cran : Gerry a inscrit la voiture à un concours d’élégance qui se tient dans seulement 7 jours ! Un délai ultra serré pour Aurélien, qui doit transformer ce Z3 Coupé capricieux en un collector impeccable, prêt à séduire les collectionneurs comme les jurés.

Un défi contre-la-montre où la moindre erreur peut coûter à la fois le concours… et tout espoir de bénéfice.