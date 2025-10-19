"Voir l'automne, une saison en France" à découvrir sur France 2 mardi 21 octobre 2025

Mardi 21 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Voir l'automne, une saison en France", un voyage sensible à travers ceux qui vivent la saison au plus près du vivant, réalisé par Rémi Dupouy et Jérémy Frey.

Des quatre saisons, l’automne est sans doute la plus méconnue. Pourtant, c’est le moment de l’année où les couleurs sont les plus flamboyantes, où la forêt s’illumine de jaunes et de rouges, où nombre d’espèces vivent leurs temps forts.

Présentation du film

Voir l'automne, une saison en France nous entraîne dans un voyage sensible à travers ceux qui vivent la saison au plus près du vivant.

Un couple de jeunes vignerons dont les festives vendanges marquent le début de l’automne. Un vieux berger, mémoire du Mercantour, qui transmet son savoir à sa fille en pleine transhumance. Un apnéiste qui vit une histoire avec un phoque dans le Finistère, au moment de la saison des amours. Une acousticienne qui tente de capturer la puissance du brame du cerf. Marie, jeune biologiste à Saint-Pierre et Miquelon, face à une baleine à bosse qui entame sa migration. Yann Arthus-Bertrand face à un chasseur à la hutte en baie de Somme. Vincent, dans les Pyrénées, photographe animalier en devenir, le seul à voir régulièrement l’ours, bientôt en hibernation.

À travers leurs histoires, l’automne se dévoile comme un voyage à la fois intime et universel, où la force du vivant et les merveilles de la saison se révèlent à ceux qui prennent le temps d’observer.

Note d'intention de Jérémy Frey

Nous le savons, nous sommes dépendants de la biodiversité pour nous nourrir, pour nous soigner, pour nous vêtir, pour respirer, pour vivre. Et pourtant, nous l’écrasons, nous la dominons, nous la détruisons. Que faire ? Le combat reste possible. Remontons à la source du problème : nous avons perdu le lien avec le vivant.

Réapprenons à le voir, à l’écouter, à nous en émerveiller. Nous avons la chance de vivre quatre saisons distinctes. Serions-nous capables de raconter ce qu’est l’automne ? C’est l’enjeu de ce film : une invitation sensorielle, émotionnelle, cognitive.

Migrations d’oiseaux, de baleines, hibernations secrètes, chutes de feuilles, rut, brame, communication des arbres, cyclones, festival de couleurs flamboyantes… L’automne est une saison prodigieuse. Nous voulons en magnifier les phénomènes, les révéler comme rarement, par des images saisissantes, des prises de vue patientes et des techniques graphiques innovantes.

Mais ce film n’est pas seulement une fresque de la nature. Il est aussi porté par toutes ces voix humaines, empreintes de leur passion. Tous nous ouvrent leur regard, tous racontent leur automne. Ces personnes ordinaires aux destins extraordinaires deviennent nos guides.

Aux quatre coins de la France, sur les littoraux, dans les montagnes, au cœur des forêts, ils partagent leurs émotions, leurs connaissances, leurs gestes quotidiens. Leurs récits sont simples, authentiques, bouleversants parfois. Ils nous offrent une manière différente de percevoir le passage des saisons.

Notre démarche est transparente : filmer le sauvage réellement. Pas d’appât, pas de nourrissage, pas de mise en scène artificielle. Comme nos personnages, nous attendons, nous observons, nous acceptons l’échec, nous savourons les rencontres. L’équipe technique devient partie intégrante du récit, filmée dans ses réussites comme dans ses tâtonnements. Vous verrez nos efforts, nos erreurs, notre joie. C’est là une des particularités de ce prime.

Car l’automne, c’est aussi une musique. Le bruissement des forêts, le souffle des bêtes, les tempêtes, les silences. Nous avons travaillé avec des ingénieurs du son, des acousticiens et des compositeurs pour révéler cette dimension acoustique, pour que les oreilles s’ouvrent autant que les yeux.

Comme Yann Arthus-Bertrand l’a fait en son temps, nous espérons que ce film contribuera à renouer le lien entre l’homme et la nature, à redonner envie de préserver ce monde qui nous fait vivre.