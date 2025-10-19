recherche
"Mairi, Marianna, Maria : les années grecques inconnues de La Callas" sur France 4 mardi 21 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 octobre 2025 152
Mardi 21 octobre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Mairi, Marianna, Maria : les années grecques inconnues de La Callas" un documentaire réalisé par Mihalis Asthenidis et Vasilis Louras.

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Maria Callas, l’Opéra national de Grèce présente un documentaire sur les années grecques inconnues de la plus importante artiste lyrique du XXe siècle.

Ce documentaire entreprend de faire la lumière sur la période où, à Athènes, Callas devint adulte, sur un plan aussi bien personnel qu’artistique, de 1937 à 1945, ainsi qu’après 1957, lorsque la diva, dorénavant internationalement connue, renoue avec la Grèce.

L’idée, la recherche et le scénario sont signés Vassilis Louras, conseiller artistique de programmation et de communication de l’Opéra national de Grèce. La mise en scène porte la double signature de Michalis Asthenidis et Vassilis Louras. L’artiste lyrique Aris Christofellis et la musicologue de l’Opéra national de Grèce Sofia Kompotiati sont les conseillers scientifiques du projet.

