"Planter à tout prix : des arbres pour sauver la planète ?" sur Arte mardi 21 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 21 octobre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Planter à tout prix : des arbres pour sauver la planète ?", une enquête sur trois continents qui dévoile les intérêts et la menace cachés derrière les immenses forêts industrielles plantées à travers le monde entier au nom de l'écologie.

On n’a jamais planté autant d’arbres à la surface de la Terre. Depuis plusieurs décennies, et plus encore depuis l'accord de Paris sur le climat de 2015, c’est le mot d’ordre pour lutter contre la déforestation, l’érosion de la biodiversité et le changement climatique.

Mais derrière ces slogans se cachent le plus souvent de grands programmes de monocultures forestières répondant aux besoins de l’industrie, à l'instar du plan décennal lancé en France par Emmanuel Macron pour planter un milliard d’arbres d’ici à 2032, subventions à l'appui.

Des millions d'hectares d'eucalyptus ou de sapins de Douglas dévorent peu à peu les espaces naturels à travers le monde, forêts ou savanes d'origine étant rasées à coups de bulldozers. Pourtant, ces arbres à croissance rapide, très gourmands en eau, appauvrissent la biodiversité et sont eux-mêmes plus vulnérables aux risques causés par le changement climatique, notamment aux parasites et aux mégafeux. En outre, leur expansion accélérée s'accomplit au détriment des communautés rurales, parfois expropriées de leurs terres, voire directement menacées dans leur survie par les conséquences de cette politique à courte vue, comme dans le sud du Portugal, où 119 personnes ont péri en 2017 dans les incendies de forêt.

Mais outre les profits issus de l'exploitation du bois pour produire toujours plus de cellulose, destinée en premier lieu à la fabrication d'emballages, les plantations industrielles constituent aussi un outil privilégié de greenwashing, via les transactions liées aux compensations carbone.

Dans ce documentaire très riche, François-Xavier Drouet tisse avec fluidité et pédagogie les explications scientifiques et les témoignages de terrain pour exposer les vérités cachées derrière un slogan trop consensuel pour être honnête.

Avec des images parfois stupéfiantes, comme ces vues aériennes de plantations d'eucalyptus, de sapins de Douglas ou d'acacias, qui s'étendent du Brésil au Portugal en passant par le Congo et la France, il démonte l'argumentaire d'une fausse solution, qui permet d'abord à un modèle économique prédateur de se perpétuer et nous détourne de l'urgence de réduire nos émissions.