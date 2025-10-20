"Non élucidé" sur l'affaire Marine Boisseranc mardi 21 octobre 2025 sur T8

Mardi 21 octobre 2025 à 20:45, T8 rediffusera un numéro du magazine "Non élucidé" qui reviendra sur l'affaire Marine Boisseranc, une étudiante de 20 ans tuée de douze coups de couteau à son domicile.

Mardi 11 octobre 2005. Eric Boisseranc rentre chez lui, à Chazay d'Azergues, un petit village du Beaujolais. Marine, sa fille de 20 ans, est déjà là. Sa voiture est garée dans l'allée.

En entrant, dans le salon, Eric découvre derrière le canapé le corps de sa fille, baignant dans une mare de sang. Sa poitrine et son cou sont couverts de plaies. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, avec une rage inouïe.

Crime de rôdeur ? implication du petit ami ? Toutes les pistes sont suivies.

Depuis ce drame, l'affaire Marine Boisseranc est devenue le symbole du combat de son père, Eric Boisseranc. Il s'est totalement investi dans la recherche de l'assassin de sa fille, multipliant les actions et les appels pour relancer l'enquête et obtenir justice.

Malgré le temps, les relances et un appel à témoins de la police judiciaire en 2021, l'affaire demeure un "cold case" de la justice française.