"Naissances extraordinaires au Zoo" série documentaire inédite sur RMC Life mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, RMC Life débutera la diffusion de "Naissances extraordinaires au Zoo", une série documentaire inédite présentée par Karine Ferri.

Elles s’appellent Zakya, Huan Huan, Hekaw ou Elixa… Elles ont quatre pattes, des ailes, une queue ou de grandes dents, mais un point commun : toutes vont donner la vie.

Chaque année, les animaux des 400 parcs animaliers de France donnent naissance à des milliers de petits. Rien qu’au zoo de Beauval, le zooparc le plus visité de France, il y a 900 naissances par an.

Des débuts de la gestation aux premiers pas de leurs petits, vous suivrez avec elles chaque étape de cette aventure magique qu’est la naissance. Vous découvrirez l’univers fascinant de ces animaux hors du commun (éléphant, tigre, girafe, hippopotame, panda, rhinocéros, etc) en passant de l’autre côté de la barrière, au plus près d’eux !

Aux côtés de chaque animal, il y a toujours un homme, une femme, qui se mobilise jour et nuit, pour faire de chaque naissance un heureux événement. Ils s’appellent Victor, Delphine, Karim ou Annick… Ils sont soigneurs, dresseurs ou vétérinaires et consacrent leur vie à leur passion. Ils vous feront partager leur quotidien tumultueux et riche en émotions.

Instants critiques, stress, libération… Cette série documentaire vous fait vivre les histoires puissantes de ces incroyables grossesses animales. Vous allez découvrir les histoires fortes des héros qui les incarnent : l’animal et son ange-gardien. De sublimes aventures que nous racontent les humains aux côtés des animaux sauvages avec qui ils partagent leur quotidien. Avec une dramaturgie propre à chaque récit, vous découvrirez ces histoires extraordinaires, ponctuées de moments riches en émotions. Ces moments qui donnent naissance à la vie dans les Zoos.

Épisode 1 • Éléphanteau, babiroussa et manchots

C’est une étape incontournable pour qui veut observer, apprendre et s’émerveiller ! Les zoos ouvrent une fenêtre sur le monde où petits et grands partagent la même émotion devant des espèces fascinantes : majestueuses ou espiègles.

Derrière les coulisses, des soigneurs passionnés veillent jour et nuit au bien-être des animaux et oeuvrent à la protection des espèces menacées pour les générations futures. Leur plus belle récompense : les naissances, fruits de patience et d’années de soins.

Au zoo de Pairi Daiza, en Belgique, Nicolas, le soigneur des éléphants, accompagne Soraya, 15 ans, lors d’une mise bas sous haute surveillance : la femelle a déjà perdu son premier-né.

En Normandie, au zoo de Cerza, Cyrielle espère redonner ses lettres de noblesse à un pensionnaire méconnu : le babiroussa. Bientôt maman, Sula, la femelle, devra lui faire confiance pour recevoir les meilleurs soins.

En Bretagne, au parc de Branféré, les manchots, déjà plus grande colonie d’Europe, voient chaque année leur famille s’agrandir. Pour Morgane, leur soigneuse, chaque naissance est une joie… mais aussi un vrai défi au quotidien !