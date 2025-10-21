"Momies d'Égypte, en quête d'immortalité" sur France 5 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:05 dans "Science grand format" sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Momies d'Égypte, en quête d'immortalité » écrit et réalisé par Alexandra Barbot.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont été captivés par les momies. À l’origine de nombreux mythes et légendes, ces corps préservés renferment des secrets inestimables sur l’Égypte antique et ses pharaons.

La découverte d’une cachette abritant des pots contenant les secrets de l’embaumement vieux de près de 3 000 ans promet des éclairages nouveaux sur les pratiques de la momification.

Ces cérémonies ancestrales et mystérieuses, censées offrir au défunt l’immortalité, interrogent encore aujourd’hui scientifiques et égyptologues.

À travers l’étude de ces rituels, ce sont à la fois la vie quotidienne et les croyances de la civilisation égyptienne qui se révèlent. Mais aussi et surtout une maîtrise et une connaissance absolue des vertus des plantes et aromates.

