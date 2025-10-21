"Momies d'Égypte, en quête d'immortalité" sur France 5 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

Depuis la nuit des temps, les hommes ont été captivés par les momies. À l’origine de nombreux mythes et légendes, ces corps préservés renferment des secrets inestimables sur l’Égypte antique et ses pharaons.
La découverte d’une cachette abritant des pots contenant les secrets de l’embaumement vieux de près de 3 000 ans promet des éclairages nouveaux sur les pratiques de la momification.
Ces cérémonies ancestrales et mystérieuses, censées offrir au défunt l’immortalité, interrogent encore aujourd’hui scientifiques et égyptologues.
À travers l’étude de ces rituels, ce sont à la fois la vie quotidienne et les croyances de la civilisation égyptienne qui se révèlent. Mais aussi et surtout une maîtrise et une connaissance absolue des vertus des plantes et aromates.
Les intervenants :
- Dr SABINA MALGORA - Égyptologue – Mummy project research
- JULIEN COSNUAU - Responsable des collections archéologiques - Musée de Besançon
- CÉCILE CLÉMENT-DEMANGE - Assistante de collection - Musée de Besançon
- Dr SAMUEL MERIGEAUD - Radiologue, imaneo-tridology
- SALIM SI-MOHAMED - Médecin radiologue à l’université de Lyon 1
- Dr EMIL JOUBERT - Égyptologue – université de Liège
- FRANÇOISE DUNAND - Égyptologue – professeur émérite de l’université de Strasbourg
- HÉLÈNE GUICHARD - Conservatrice générale du musée du Louvre
- Dr MOHAMED IBRAHIM - Directeur du laboratoire de chromatographie – Le Caire
- Pr SALIMA IKRAM - Égyptologue – université américaine du Caire
- Pr MOHAMED MEGAHED - Égyptologue – université de Prague
- ALAIN CHARRON - Conservateur en chef du patrimoine
- BASTIEN PORTELLI - Chargé de projets multimédias - musée Granet
- BRUNO ELY - Directeur du musée Granet
- CINZIA OLIVA - Restauratrice.