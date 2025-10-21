recherche
Documentaires

"Momies d'Égypte, en quête d'immortalité" sur France 5 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 octobre 2025 138
"Momies d'Égypte, en quête d'immortalité" sur France 5 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:05 dans "Science grand format" sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Momies d'Égypte, en quête d'immortalité » écrit et réalisé par Alexandra Barbot.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont été captivés par les momies. À l’origine de nombreux mythes et légendes, ces corps préservés renferment des secrets inestimables sur l’Égypte antique et ses pharaons.

La découverte d’une cachette abritant des pots contenant les secrets de l’embaumement vieux de près de 3 000 ans promet des éclairages nouveaux sur les pratiques de la momification.

Ces cérémonies ancestrales et mystérieuses, censées offrir au défunt l’immortalité, interrogent encore aujourd’hui scientifiques et égyptologues.

À travers l’étude de ces rituels, ce sont à la fois la vie quotidienne et les croyances de la civilisation égyptienne qui se révèlent. Mais aussi et surtout une maîtrise et une connaissance absolue des vertus des plantes et aromates.

Les intervenants :

  • Dr SABINA MALGORA - Égyptologue – Mummy project research
  • JULIEN COSNUAU - Responsable des collections archéologiques - Musée de Besançon
  • CÉCILE CLÉMENT-DEMANGE - Assistante de collection - Musée de Besançon
  • Dr SAMUEL MERIGEAUD - Radiologue, imaneo-tridology
  • SALIM SI-MOHAMED - Médecin radiologue à l’université de Lyon 1
  • Dr EMIL JOUBERT - Égyptologue – université de Liège
  • FRANÇOISE DUNAND - Égyptologue – professeur émérite de l’université de Strasbourg
  • HÉLÈNE GUICHARD - Conservatrice générale du musée du Louvre
  • Dr MOHAMED IBRAHIM - Directeur du laboratoire de chromatographie – Le Caire
  • Pr SALIMA IKRAM - Égyptologue – université américaine du Caire
  • Pr MOHAMED MEGAHED - Égyptologue – université de Prague
  • ALAIN CHARRON - Conservateur en chef du patrimoine
  • BASTIEN PORTELLI - Chargé de projets multimédias - musée Granet
  • BRUNO ELY - Directeur du musée Granet
  • CINZIA OLIVA - Restauratrice.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le mystère de la chambre jaune&quot; : une mini-série en tournage pour TF1

"Le mystère de la chambre jaune" : une mini-série en tournage pour TF1

21 octobre 2025 - 14:00

Sur le même thème...

&quot;Naissances extraordinaires au Zoo&quot; série documentaire inédite sur RMC Life mercredi 22 octobre 2025

"Naissances extraordinaires au Zoo" série documentaire inédite sur RMC Life mercredi 22 octobre 2025

21 octobre 2025 - 11:42

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

21 octobre 2025 - 12:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...