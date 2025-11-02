"Boire", soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

Mardi 4 novembre 2025 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée continue sur le thème de l'alcoolisme présenté par Carole Gaessler autour du documentaire « Boire » réalisé par Elise Le Bivic.

21:10 Boire

Boire exacerbe nos émotions, délie les langues, fait rire ou pleurer, rapproche les êtres et les corps. Un art de vivre à la française qui sublime, rassure, désinhibe. Mais derrière l’euphorie, il y a l’autre face : celle des risques, des excès, des maladies, des violences. Boire nous unit et nous divise, nous libère et nous détruit.

Réunis au sein d’un cercle de parole, Lou, Charlotte, Baptiste, David, Marie, Jean-François et Rose décryptent les pouvoirs de l’alcool, ses illusions et ses mensonges, de l’initiation à l’addiction, du déni à la sobriété. Des récits sans tabou, souvent drôles, de rencontres, de fous rires, de fêtes et de gueules de bois, mais aussi de dépendances et de violences conjugales ou sexuelles.

Leurs souvenirs d’ivresse convoquent des images d’archives de notre culture populaire. Avec Florence Foresti, Coluche, Marguerite Duras, Bernard Pivot ou Gad Elmaleh, nous feuilletons les pages de notre album de famille, celui de tous les Français, celui de cet étrange héritage qui n’en finit pas de couler dans nos veines.

Au gré d’histoires personnelles fortes et émouvantes et d’archives cultes, le film raconte une prise de conscience et de distance avec l’alcool. Un changement en apparence radical de notre rapport à un produit pourtant omniprésent et structurant la vie sociale d'une majorité de Français.

Réalisé dans le cadre du documentaire, un sondage inédit de l’Ifop apporte un éclairage sur les habitudes et les effets de la consommation des Français.

Avec la participation de : Pr Amine Benyamina, Jean-François Bresset, David Daudignon, Lou Giraud, Baptiste Mulliez, Charlotte Peyronnet, Rose, Marie Thomas, Marion Acquier et Mickaël Naassila.

22:50 Débat Alcoolisme : comment gagner le combat ?

Le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Carole Gaessle dont les invités seront prochainement communiqués.

23:35 Black-out, soirées sans limites

Ce documentaire nous propulse dans un monde à part, celui d’une jeunesse française immergée dans une culture de l’alcool omniprésent. Alcool social, festif, occasionnel ou tabou : il est partout.

À travers l’histoire tragique de Simon Guermonprez, un jeune étudiant lillois en médecine décédé à 19 ans, ce documentaire explore comment l’alcool façonne des soirées où la pression du groupe et l'envie de s’intégrer prennent le pas sur tout le reste.

À partir des procès-verbaux des auditions des jeunes présents à cette soirée, Black-out reconstitue minute par minute les événements, nous offrant une vision sans filtre de l’alcoolisation en milieu étudiant. Une photo générationnelle puisqu'en parallèle de l'histoire de Simon, ce documentaire cherche à comprendre le rôle central de l'alcool quand on a 20 ans. À travers des interviews émouvantes de jeunes Françaises et Français, le film leur donne la parole sur l'alcoolisation : le plaisir de l'ivresse, les souvenirs impérissables, l'amitié renforcée mais aussi l'incapacité à dire non, la pression du groupe, le rejet de ceux qui choisissent de ne pas boire. Ils racontent et partagent leurs histoires avec des sourires, parfois des larmes.

En caméra cachée lors de soirées étudiantes, Black-out dévoile aussi des comportements de plus en plus extrêmes, parfois hallucinants, où l’alcool semble régir les interactions. Ce documentaire propose une exploration sans jugement d’une génération façonnée par l'alcool, devenu autant un lien qu’une frontière, un catalyseur de joie comme de tragédie.